عربي-دولي
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
Lebanon 24
06-12-2025
|
08:08
قال
وزير الخارجية
المصري
بدر عبد العاطي
اليوم السبت، إنه ينبغي نشر
القوة الدولية
لإرساء الاستقرار في غزة على طول "الخط الأصفر" للتحقق من وقف إطلاق النار بين حركة
المقاومة
الإسلامية
الفلسطينية
(حماس) وإسرائيل في القطاع.
وبحسب مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واقترحته
واشنطن
، ستستخدم القوة الدولية "جميع التدابير اللازمة" لنزع سلاح غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات وتأمين حدود القطاع ودعم قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا.
