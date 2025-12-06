ترويكا أوروبا في لندن.. بحث خطة السلام الأميركية لأوكرانيا

Advertisement

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة "إكس"، إنه سيتوجه إلى لندن للقاء زيلينسكي إلى جانب الزعيمين والألماني، مؤكداً أن يمكنها "الاعتماد على دعمنا الثابت"، مشدداً على أن أي سلام قوي ودائم يتطلب توفير ضمانات أمنية لكييف، لأن ما هو على المحك "يتعلق أيضاً بأمن بأكملها".وتتحرك واشنطن حالياً على أساس خطة سلام وضعها الرئيس الأميركي ، طُرحت على الجانبين الروسي والأوكراني، وتضمّنت في مسودتها الأولى 28 بنداً شملت تنازل كييف عن جزء من أراضيها وخفض عديد جيشها، قبل أن يتدخل قادة أوروبيون لإعادة التفاوض على بعض هذه البنود.