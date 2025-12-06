21
ترويكا أوروبا في لندن.. بحث خطة السلام الأميركية لأوكرانيا
06-12-2025
يجتمع قادة الترويكا الأوروبية،
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن يوم الإثنين، لبحث تطورات الحرب والمفاوضات الجارية مع
موسكو
برعاية
واشنطن
. ويأتي اللقاء بعد جولة مفاوضات أجراها فريق أوكراني في مدينة ميامي الأميركية في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة "إكس"، إنه سيتوجه إلى لندن للقاء زيلينسكي إلى جانب الزعيمين
البريطاني
والألماني، مؤكداً أن
أوكرانيا
يمكنها "الاعتماد على دعمنا الثابت"، مشدداً على أن أي سلام قوي ودائم يتطلب توفير ضمانات أمنية لكييف، لأن ما هو على المحك "يتعلق أيضاً بأمن
أوروبا
بأكملها".
وتتحرك واشنطن حالياً على أساس خطة سلام وضعها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، طُرحت على الجانبين الروسي والأوكراني، وتضمّنت في مسودتها الأولى 28 بنداً شملت تنازل كييف عن جزء من أراضيها وخفض عديد جيشها، قبل أن يتدخل قادة أوروبيون لإعادة التفاوض على بعض هذه البنود.
وتشير تقارير غربية إلى أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو لعب دوراً محورياً في إعادة صياغة الخطة خلال محادثات سرية في ميامي شارك فيها أيضاً ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر وكيريل ديمترييف. (العين)
