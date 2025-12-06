Advertisement

عربي-دولي

تركيا تستمر بتصدير الطائرات المسيرة لأوكرانيا رغم العقوبات الأميركية

06-12-2025 | 12:25
قال السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك إن الرئيس دونالد ترامب يعتبر العقوبات على القطاع الدفاعي التركي "عديم الجدوى" في ظل الدور التركي في تزويد أوكرانيا بالمسيرات.
وأوضح باراك في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أن ترامب على دراية كاملة بحجم الإنتاج الدفاعي التركي وصادراته من الطائرات بدون طيار إلى كييف، ما يجعل استمرار العقوبات أمرا "غير منطقي".

ولفت إلى مفارقة في العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث لا تصدر واشنطن طائراتها المقاتلة إلى تركيا، بينما اضطرت أنقرة لشراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية.

وأشار إلى أن تركيا، رغم كونها شريكا أساسيا في برنامج تطوير مقاتلة "إف-35"، تملك أربع طائرات من هذا الطراز محتجزة في مستودعات أمريكية دون إمكانية الوصول إليها.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته ببدء إجراءات رفع عقوبات قانون "كاتسا" (مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، التي فرضت على أنقرة عام 2020 بعد شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ورغم عدم الإعلان عن جدول زمني محدد، أكد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي" الروسية أن العملية مستمرة.

في سياق متصل، أعلن المدير العام لشركة "بيكار" التركية خالوق بيرقدار أن شركته تخطط لبدء تصنيع طائرات "بيرقدار تي بي 2" و"أكينجي" المسيّرة على الأراضي الأوكرانية بحلول 2025، في خطوة تعزز التعاون الدفاعي بين أنقرة وكييف.

وفي المقابل، شددت روسيا موقفها تجاه تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنات عسكرية متجهة إلى كييف ستعتبر "هدفا مشروعا" للقوات الروسية. (روسيا اليوم)
 
وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيّرة
وزير الطاقة التركي: زيلينسكي طلب مساعدة تركيا في توفير الغاز لأوكرانيا خلال زيارته لأنقرة
تركيا توجه رسالة تحذير لأوكرانيا
فرنسا: 36 دولة تعلن استعدادها لتقديم دعم أمني مستمر لأوكرانيا
