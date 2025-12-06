تركيا تستمر بتصدير الطائرات المسيرة لأوكرانيا رغم العقوبات الأميركية

Advertisement

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك إن الرئيس يعتبر على القطاع الدفاعي "عديم الجدوى" في ظل الدور التركي في تزويد بالمسيرات.وأوضح باراك في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أن على دراية كاملة بحجم الإنتاج الدفاعي التركي وصادراته من الطائرات بدون طيار إلى كييف، ما يجعل استمرار العقوبات أمرا "غير منطقي".ولفت إلى مفارقة في العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث لا تصدر طائراتها المقاتلة إلى تركيا، بينما اضطرت أنقرة لشراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية.وأشار إلى أن تركيا، رغم كونها شريكا أساسيا في برنامج تطوير مقاتلة "إف-35"، تملك أربع طائرات من هذا الطراز محتجزة في مستودعات أمريكية دون إمكانية الوصول إليها.وكان التركي هاكان فيدان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته ببدء إجراءات رفع عقوبات قانون "كاتسا" (مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، التي فرضت على أنقرة عام 2020 بعد شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".ورغم عدم الإعلان عن جدول زمني محدد، أكد مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية أن العملية مستمرة.في سياق متصل، أعلن لشركة "بيكار" التركية خالوق بيرقدار أن شركته تخطط لبدء تصنيع طائرات "بيرقدار تي بي 2" و"أكينجي" المسيّرة على الأراضي الأوكرانية بحلول 2025، في خطوة تعزز التعاون الدفاعي بين أنقرة وكييف.وفي المقابل، شددت موقفها تجاه تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنات عسكرية متجهة إلى كييف ستعتبر "هدفا مشروعا" للقوات الروسية. (روسيا اليوم)