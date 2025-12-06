22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في عرض البحر.. تفشي فيروس بين ركاب سفينة
Lebanon 24
06-12-2025
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها في
الولايات المتحدة
(CDC) تسجيل تفشٍّ لفيروس "نورو" على متن السفينة السياحية
الألمانية
"عايدة ديفا" التابعة لشركة "عايدة
كروز
"، مع رصد 101 إصابة، بينها 95 من الركاب و6 من أفراد الطاقم، في واحدة من أكبر حالات العدوى المبلَّغ عنها مؤخرًا على
سفينة سياحية
.
Advertisement
وبحسب بيانات خدمة التتبع "فيسلفايندر"، ترفع السفينة
العلم
الإيطالي
، وهي حاليًا قبالة مدينة كولون الساحلية في بنما عند مدخل قناة بنما، ضمن رحلة بحرية حول العالم تمتد من تشرين الثاني الجاري حتى آذار 2026، ويشارك فيها نحو 2000 راكب.
شركة "عايدة" وصفت ما حدث بأنه "انتشار لعدوى موسمية نموذجية شائعة في فصل الشتاء"، مؤكدة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التفشي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
07/12/2025 12:07:52
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام تركي: هجوم على سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا
Lebanon 24
إعلام تركي: هجوم على سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا
07/12/2025 12:07:52
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الجنوبية الأميركية: نفذنا ضربة قاتلة على سفينة تهرب المخدرات في البحر الكاريبي تشغلها منظمة إرهابية
Lebanon 24
القيادة الجنوبية الأميركية: نفذنا ضربة قاتلة على سفينة تهرب المخدرات في البحر الكاريبي تشغلها منظمة إرهابية
07/12/2025 12:07:52
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي
07/12/2025 12:07:52
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
الولايات المتحدة
سفينة سياحية
الألمانية
سكاي نيوز
سكاي نيو
الإيطالي
فايندر
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
Lebanon 24
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:57 | 2025-12-07
07/12/2025 04:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:37 | 2025-12-07
07/12/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2025-12-07
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:50 | 2025-12-07
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:37 | 2025-12-07
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:05 | 2025-12-07
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:00 | 2025-12-07
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24