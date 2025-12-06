في عرض البحر.. تفشي فيروس بين ركاب سفينة

Advertisement

وبحسب بيانات خدمة التتبع "فيسلفايندر"، ترفع السفينة ، وهي حاليًا قبالة مدينة كولون الساحلية في بنما عند مدخل قناة بنما، ضمن رحلة بحرية حول العالم تمتد من تشرين الثاني الجاري حتى آذار 2026، ويشارك فيها نحو 2000 راكب.شركة "عايدة" وصفت ما حدث بأنه "انتشار لعدوى موسمية نموذجية شائعة في فصل الشتاء"، مؤكدة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التفشي. (سكاي نيوز)