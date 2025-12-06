Advertisement

عربي-دولي

في عرض البحر.. تفشي فيروس بين ركاب سفينة

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:05
أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) تسجيل تفشٍّ لفيروس "نورو" على متن السفينة السياحية الألمانية "عايدة ديفا" التابعة لشركة "عايدة كروز"، مع رصد 101 إصابة، بينها 95 من الركاب و6 من أفراد الطاقم، في واحدة من أكبر حالات العدوى المبلَّغ عنها مؤخرًا على سفينة سياحية.
وبحسب بيانات خدمة التتبع "فيسلفايندر"، ترفع السفينة العلم الإيطالي، وهي حاليًا قبالة مدينة كولون الساحلية في بنما عند مدخل قناة بنما، ضمن رحلة بحرية حول العالم تمتد من تشرين الثاني الجاري حتى آذار 2026، ويشارك فيها نحو 2000 راكب.

شركة "عايدة" وصفت ما حدث بأنه "انتشار لعدوى موسمية نموذجية شائعة في فصل الشتاء"، مؤكدة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التفشي. (سكاي نيوز)
