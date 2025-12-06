Advertisement

عربي-دولي

فضيحة في إسرائيل.. المرأة "الأقرب" لنتنياهو تكشفها

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1451717-639006546532984582.png
Doc-P-1451717-639006546532984582.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شلوميت بارنيع فاراجو، المستشارة القانونية السابقة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ما وصفته بمحاولة منهجية لإقصاء ما يُسمّى بـ"حُرّاس البوابة"، أي المسؤولين المهنيين المستقلين داخل الدولة. وقالت، خلال مؤتمر للجمعية القانونية العامة، إن السنوات الأخيرة شهدت "جهوداً منظّمة لإقالة الموظفين الذين لا يلبّون التوقعات السياسية"، مؤكدة أنّ المحاولات لا تطال المستشارين القانونيين فقط بل أيضاً موظفين عموميين "يرون دورهم خدمةً للجمهور لا لشخص المسؤول المنتخب".
Advertisement

بارنيع فاراجو روت كيف أُبلغت بأن نتنياهو يريد إبعادها، لكنها رفضت قائلة إنها تعمل "لصالح الدولة"، مشيرة إلى أن محاولات تقويض مكانتها كانت قائمة رغم عدم وجود سبب رسمي لإقالتها. وقدّمت أمثلة عن نقل مراقبين ماليين من مناصبهم فقط لأنهم أصرّوا على الإدارة السليمة، معتبرة أن كل عملية إبعاد "تفتح منحدراً زلقاً" وتعيد رسم حدود جديدة للتدخل السياسي.

وربطت ما وصفته بتفريغ الخدمة العامة من الكفاءات المهنية بفشل الوزارات في الاستجابة لأحداث 7 تشرين الأول، مشيرة إلى أن تعيين أشخاص جدد مكان مسؤولين أُبعدوا أضعف أداء الدولة في رعاية المتضررين والأسرى والنازحين. كما كشفت أن نتنياهو طلب إعداد مسودة قرار لإقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار على أساس "فقدان الثقة" من دون أي أساس وقائعي، ووصفت محاولة المضي في إقالة المستشارة القانونية للحكومة بأنها إجراء خالٍ من المبررات.

وفي ختام مداخلتها، حذّرت بارنيع فاراجو من تحويل الخدمة العامة إلى جهاز قائم على "الثقة الشخصية والولاء السياسي" بدلاً من الاستقلالية المهنية، مؤكدة أن المعركة على استقلال "حُرّاس البوابة" هي معركة على الطابع الديمقراطي للدولة، وأن هؤلاء القضاة والجهات الرقابية هم "الجنود في الخط الأمامي". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الضمان الاجتماعي" يكشف فضيحة تلاعب بلوحات سيارات عمومية
lebanon 24
07/12/2025 12:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى نعمت عون تزور مشروع "نساء الشمس" لدعم وتمكين المرأة
lebanon 24
07/12/2025 12:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
lebanon 24
07/12/2025 12:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": قرار ديوان المحاسبة في ملف الاتصالات فضيحة دستورية وقانونية
lebanon 24
07/12/2025 12:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

روسيا اليوم

الديمقراطي

الإسرائيلي

في إسرائيل

الاستقلال

النازحين

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24