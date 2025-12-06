22
عربي-دولي
اتصال مع مبعوثَي ترامب.. زيلينسكي يبحث "الخطوات التالية" مع ويتكوف وكوشنر
Lebanon 24
06-12-2025
|
14:58
أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته
فلاديمير
زيلينسكي
أنه أجرى، السبت، اتصالاً هاتفياً مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمشاركة
رئيس الأركان
الأوكراني أندريه إيغناتوف وسكرتير
مجلس الأمن
والدفاع الوطني رستم عميروف.
زيلينسكي وصف المكالمة بأنها "جوهرية وبنّاءة"، من دون
الكشف عن
تفاصيل المناقشات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على "الخطوات التالية" في إطار الحوار مع
الولايات المتحدة
، وأنه بانتظار تقارير إيغناتوف وعميروف الموجودين حالياً في
واشنطن
.
ويأتي الاتصال بعد مباحثات أجراها ويتكوف وكوشنر هذا الأسبوع في
موسكو
حول تسوية النزاع في
أوكرانيا
، تلتها محادثات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في ميامي يومَي 4 و5 كانون الأول. (روسيا اليوم)
