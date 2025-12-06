اتصال مع مبعوثَي ترامب.. زيلينسكي يبحث "الخطوات التالية" مع ويتكوف وكوشنر

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته أنه أجرى، السبت، اتصالاً هاتفياً مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمشاركة الأوكراني أندريه إيغناتوف وسكرتير والدفاع الوطني رستم عميروف.زيلينسكي وصف المكالمة بأنها "جوهرية وبنّاءة"، من دون تفاصيل المناقشات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على "الخطوات التالية" في إطار الحوار مع ، وأنه بانتظار تقارير إيغناتوف وعميروف الموجودين حالياً في .ويأتي الاتصال بعد مباحثات أجراها ويتكوف وكوشنر هذا الأسبوع في حول تسوية النزاع في ، تلتها محادثات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في ميامي يومَي 4 و5 كانون الأول. (روسيا اليوم)