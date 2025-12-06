22
عربي-دولي
ملك زار إسرائيل: كنت سأمحو غزة!
Lebanon 24
06-12-2025
|
15:13
A-
A+
زار ملك شعب الخوسا في جنوب إفريقيا، بويليخايا داليندييبو،
إسرائيل
هذا الأسبوع بدعوة من
وزارة الخارجية
الإسرائيلية
، حيث قدّم دعماً علنياً لتل أبيب متجاهلاً معاناة
الفلسطينيين
، ما أثار جدلاً واسعاً في بلاده.
خلال الزيارة، التقى داليندييبو الرئيس يتسحاق هرتصوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزار كيبوتس نير عوز وموقع حفل نوفا الموسيقي، كما التقى بأسيرين إسرائيليين محرَّرين وبالحاخام دورون بيرتس، والد دانيال المولود في جنوب إفريقيا الذي قُتل.
وبحسب روايات إسرائيلية، وجّه ساعر موظفيه لعرض فيلم عن أحداث 7 تشرين الأول على الوفد بعد أن تبيّن أن الملك وأعضاءه ليسوا مطلعين على التفاصيل. وفي مقطع صُوِّر في نير عوز أمام منزل عائلة بيباس ووزّع على
وسائل الإعلام
في جنوب إفريقيا، أدان داليندييبو حركة
حماس
وانتقد موقف حكومة بلاده.
وقال في الفيديو موجهاً كلامه إلى حماس: "ليس مسموحاً لكم قتل الأطفال، ولا النساء، ولا مهاجمة مدنيين عُزّل. لو حدث هجوم كهذا ضد شعبي، لكنت سأمحو غزة".
واتهم حكومة جنوب إفريقيا ورئيسها بأنهما تسرَّعا في التوجّه إلى محكمة العدل الدولية لملاحقة بنيامين
نتنياهو
، قائلاً إن على بلاده "محاكمة حماس أولاً"، مضيفاً أن من يحمِّل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
المسؤولية "عميان، وعليهم أن يفتحوا عقولهم ويستمعوا للإسرائيليين أنفسهم".
وعقب عودته إلى جوهانسبرغ، تعرّض الملك لانتقادات حادّة داخل جنوب إفريقيا بسبب زيارته وتصريحاته، فعقد مؤتمراً صحفياً هاجم فيه معارضيه، إلى جانب حكومة بلاده ووسائل الإعلام المحلية. (روسيا اليوم)
