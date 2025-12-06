ختم "عيد التحرير" على جوازات القادمين إلى سوريا عبر مطاري دمشق وحلب

Advertisement

أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في ، اليوم السبت، بدء العمل بوضع ختم تذكاري خاص بمناسبة " " على جوازات سفر القادمين إلى البلاد عبر مطاري وحلب الدوليين.وأوضحت الهيئة في بيان أن هذا الختم يأتي في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة، وهو اختياري وتذكاري، إذ يُضاف إلى الجواز بعد موافقة المسافر الشخصية، إلى جانب الختم الرسمي الصادر عن ، مؤكدة أن الختم التذكاري لا يُغني عن الختم الرسمي المعتمد.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ترحيبًا بالقادمين إلى سوريا للمشاركة في فعاليات "عيد التحرير"، ولتخليد هذه المناسبة في ذاكرة السوريين وزوّارهم.ويُذكر أن سوريا تحتفل في 8 كانون الأوّل الجاري بذكرى مرور عام على التحرير وسقوط ، حيث تشهد مختلف المدن نشاطًا لافتًا على مستوى الفعاليات الشعبية والثقافية، إلى جانب عروض واحتفالات رسمية تُجسّد معاني الصمود وتُرسّخ القيم الوطنية المرتبطة بهذه الذكرى.(سانا)