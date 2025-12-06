22
عربي-دولي
ختم "عيد التحرير" على جوازات القادمين إلى سوريا عبر مطاري دمشق وحلب
Lebanon 24
06-12-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في
سوريا
، اليوم السبت، بدء العمل بوضع ختم تذكاري خاص بمناسبة "
عيد التحرير
" على جوازات سفر القادمين إلى البلاد عبر مطاري
دمشق
وحلب الدوليين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن هذا الختم يأتي في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة، وهو اختياري وتذكاري، إذ يُضاف إلى الجواز بعد موافقة المسافر الشخصية، إلى جانب الختم الرسمي الصادر عن
إدارة الهجرة والجوازات
، مؤكدة أن الختم التذكاري لا يُغني عن الختم الرسمي المعتمد.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ترحيبًا بالقادمين إلى سوريا للمشاركة في فعاليات "عيد التحرير"، ولتخليد هذه المناسبة في ذاكرة السوريين وزوّارهم.
ويُذكر أن سوريا تحتفل في 8 كانون الأوّل الجاري بذكرى مرور عام على التحرير وسقوط
نظام بشار الأسد
، حيث تشهد مختلف المدن
السورية
نشاطًا لافتًا على مستوى الفعاليات الشعبية والثقافية، إلى جانب عروض واحتفالات رسمية تُجسّد معاني الصمود وتُرسّخ القيم الوطنية المرتبطة بهذه الذكرى.
(سانا)
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
Lebanon 24
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:57 | 2025-12-07
07/12/2025 04:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:37 | 2025-12-07
07/12/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
