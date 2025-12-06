Advertisement

عربي-دولي

مجزرة في السودان.. 33 طفلاً بين 50 قتيلاً بهجوم مسيّرة

Lebanon 24
06-12-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1451733-639006587404782508.png
Doc-P-1451733-639006587404782508.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت شبكة أطباء السودان أن هجوماً بطائرة مسيّرة شنّته قوات الدعم السريع استهدف روضة أطفال في بلدة كالوجي بولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً، بينهم 33 طفلاً.
Advertisement

وقالت الشبكة في بيان صدر في وقت متأخر مساء الجمعة إن مسعفين كانوا في موقع الحادث تعرّضوا بدورهم لهجوم ثانٍ "غير متوقَّع"، أثناء محاولتهم إسعاف الناجين.

بدورها، أوضحت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية أن الهجوم الثاني استهدف مسعفين يعالجون الجرحى في كالوجي، مشيرة إلى أن "موقعاً مدنياً ثالثاً" بالقرب من الموقعين السابقين تعرّض أيضاً للقصف.

وأدانت المنظمة الهجمات، وحمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية الضربات، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، والبنية التحتية المدنية الحيوية".

وأشارت شبكة أطباء السودان إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، في ظل صعوبة التواصل مع المنطقة وعرقلة الحصول على معلومات دقيقة عن الضحايا والجرحى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
lebanon 24
07/12/2025 12:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
lebanon 24
07/12/2025 12:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وفاة 23 طفلا خلال شهر بولاية جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية الحاد
lebanon 24
07/12/2025 12:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 33 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقنا خلال الليلة
lebanon 24
07/12/2025 12:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية جنوب كردفان

قوات الدعم السريع

روسيا اليوم

جنوب كردفان

السودان

روسيا

الحص

دنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24