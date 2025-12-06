مجزرة في السودان.. 33 طفلاً بين 50 قتيلاً بهجوم مسيّرة

Advertisement

وقالت الشبكة في بيان صدر في وقت متأخر مساء الجمعة إن مسعفين كانوا في موقع الحادث تعرّضوا بدورهم لهجوم ثانٍ "غير متوقَّع"، أثناء محاولتهم إسعاف الناجين.بدورها، أوضحت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية أن الهجوم الثاني استهدف مسعفين يعالجون الجرحى في كالوجي، مشيرة إلى أن "موقعاً مدنياً ثالثاً" بالقرب من الموقعين السابقين تعرّض أيضاً للقصف.وأدانت المنظمة الهجمات، وحمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية الضربات، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، والبنية التحتية المدنية الحيوية".وأشارت شبكة أطباء السودان إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، في ظل صعوبة التواصل مع المنطقة وعرقلة الحصول على معلومات دقيقة عن الضحايا والجرحى. (روسيا اليوم)