عربي-دولي

تحسّبًا لمواجهة مع الولايات المتحدة... الجيش الفنزويلي "يوسّع "صفوفه

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:10
أعلن الجيش الفنزويلي، السبت، انضمام 5600 جندي جديد إلى صفوفه، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي كثّفت انتشارها العسكري البحري في منطقة الكاريبي منذ شهر آب الماضي، بما في ذلك وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، في خطوة تعتبرها كراكاس "تهديدًا مباشرًا".
وشدّد الكولونيل غابرييل أليخاندرو ريندون فيلتشيس على أن فنزويلا "لن تسمح تحت أي ظرف بغزو من قبل قوة إمبريالية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

من جهته، أعلن الجنرال خافيير خوسيه ماركانو تاباتا تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المتطوّعين للانضمام إلى القوات المسلحة، وقال خلال مراسم أُقيمت في مجمّع فويرتي تيونا العسكري في كراكاس "في وقت تهدّد فيه الإمبريالية وطننا وشعبنا، ينضم الشباب بالآلاف إلى القوات المسلحة الوطنية البوليفارية".

وبحسب الأرقام الرسمية، تضمّ القوات المسلحة الفنزويلية نحو 200 ألف جندي، إضافة إلى 200 ألف عنصر شرطة.

ومنذ آب الماضي، عزّزت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، مؤكدة أن الهدف هو محاربة عصابات المخدرات، ومُتّهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة كارتيل للتهريب.

في المقابل، تنفي كراكاس هذه الاتهامات، وتؤكد أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام والسيطرة على احتياطات فنزويلا النفطية. وردًّا على المناورات الأميركية، دعا مادورو إلى تعزيز التجنيد العسكري وتوحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بـ"الإمبريالية".

ويُذكر أنه منذ أيلول الماضي، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 20 زورقًا يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، عبر ضربات أسفرت عن 87 قتيلًا.


