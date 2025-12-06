Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب ألاسكا.. وشعر به سكان منطقة في كندا

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:28
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.0 درجات ولاية ألاسكا في وقت متأخر من يوم السبت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حيث تمركز على بُعد نحو 96 كيلومترًا شمال شرق ياكوتات عند الساعة 02:11:48 (UTC+05:30)، وشعر به السكان في جونو ومناطق مجاورة داخل كندا.
كما سُجلت هزات ارتدادية في المنطقة بلغت قوتها 5.6 و5.3 درجات، في حين لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24