زلزال ضرب ألاسكا.. وشعر به سكان منطقة في كندا

Advertisement

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.0 درجات في وقت متأخر من يوم السبت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حيث تمركز على بُعد نحو 96 كيلومترًا ياكوتات عند الساعة 02:11:48 (UTC+05:30)، وشعر به السكان في جونو ومناطق مجاورة داخل .كما سُجلت هزات ارتدادية في المنطقة بلغت قوتها 5.6 و5.3 درجات، في حين لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.