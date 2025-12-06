Advertisement

الحية: حماس مستعدة لتسليم سلاحها لدولة فلسطينية مستقبلية بعد انتهاء الاحتلال

06-12-2025 | 16:35
أعلن رئيس حماس في غزة خليل الحية السبت أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلا، لكن ذلك مرتبط بانتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي، بحسب "فرانس برس".
وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة". وأوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه قصد بالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

وأضاف "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".
وكالة فرانس برس

