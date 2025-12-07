22
وزير الخارجية التركي يشيد بتطور قطر لتصبح قوة وساطة عالمية
Lebanon 24
07-12-2025
|
02:19
A-
A+
أشاد
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان بقطر لتنامي نفوذها على الساحة العالمية، مسلطًا الضوء على تحولها من وسيط إقليمي إلى وسيط عالمي. وجاءت تصريحاته خلال منتدى الدوحة، الذي وصفه بأنه بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية.
صرح فيدان للصحفيين على هامش المنتدى قائلاً: "لم تعد قطر مجرد وسيط إقليمي، بل أصبحت وسيطًا عالميًا". وأشار إلى دور الدوحة البارز في جهود حل النزاعات في مناطق مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأشاد الوزير بالقيادة القطرية، وعلى رأسها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في هذا الصعود الدبلوماسي، مؤكدًا على "الروابط الوثيقة" بين
تركيا
وقطر، والتي تعززها العلاقة الوثيقة بين الرئيس
رجب طيب أردوغان
وأمير قطر.
واستغل فيدان هذه المنصة لمعالجة الأزمات الإقليمية المُلحة، لا سيما في غزة. واتهم
إسرائيل
بارتكاب انتهاكات "يومية وكبيرة" لوقف إطلاق النار وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأعلن فيدان أن "تركيا مستعدة للمساهمة بكل السبل في إحلال السلام في فلسطين، بما في ذلك إرسال قوات إلى قوة حفظ السلام"، مؤكدًا موقف أنقرة النشط.
وفيما يتعلق بسوريا، حذّر من أن السياسات
الإسرائيلية
تُهدد الاستقرار الإقليمي، حتى مع استمرار تركيا وجهات أخرى في تقديم المساعدات.
وأكد الوزير على أهمية منتدى الدوحة في تسليط الضوء على
القضايا
العالمية، وضمان بقاء قضايا مثل فلسطين وسوريا على جدول الأعمال الدولي. ي
