وزير الخارجية التركي يشيد بتطور قطر لتصبح قوة وساطة عالمية

صرح فيدان للصحفيين على هامش المنتدى قائلاً: "لم تعد قطر مجرد وسيط إقليمي، بل أصبحت وسيطًا عالميًا". وأشار إلى دور الدوحة البارز في جهود حل النزاعات في مناطق مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأشاد الوزير بالقيادة القطرية، وعلى رأسها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في هذا الصعود الدبلوماسي، مؤكدًا على "الروابط الوثيقة" بين وقطر، والتي تعززها العلاقة الوثيقة بين الرئيس وأمير قطر.واستغل فيدان هذه المنصة لمعالجة الأزمات الإقليمية المُلحة، لا سيما في غزة. واتهم بارتكاب انتهاكات "يومية وكبيرة" لوقف إطلاق النار وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأعلن فيدان أن "تركيا مستعدة للمساهمة بكل السبل في إحلال السلام في فلسطين، بما في ذلك إرسال قوات إلى قوة حفظ السلام"، مؤكدًا موقف أنقرة النشط.