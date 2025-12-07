Advertisement

عربي-دولي

محاكمات حوثية جديدة تطال موظفين أمميين

Lebanon 24
07-12-2025 | 03:02
بدأت جماعة الحوثي في صنعاء محاكمة 13 مختطفا بتهمة التخابر مع المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة شملت 19 مختطفا صدر بحق 17 منهم حكم بالإعدام بالتهم ذاتها.
وبحسب مصادر حقوقية، تضم المجموعة الجديدة ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية باليمن، إضافة إلى ستة موظفين في وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني أو تمكين من حقوقهم الأساسية.

وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة بدأت أولى الجلسات في قضية 13 متهما بالتخابر ضمن شبكة تجسس مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
 
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المختطفين تخابروا بين عامي 1987 و2024 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وجمعوا معلومات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، واستقطبوا أفرادا ومسؤولين وقدموا مقترحات تصب في مصلحة تلك الجهات. وتأتي هذه القضية في سياق موجة أوسع من المحاكمات التي تستهدف مختطفين وناشطين وموظفين محليين وأجانب بتهم التجسس. (العربية)
