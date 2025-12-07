في الذكرى الأولى لسقوط الأسد... دعوات إلى الإضراب العام وعدم الإحتفال

Advertisement

بالتزامن مع دعوات للاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط في 8 كانون الأوّل 2024، دعا رجل الدين السوري العلوي غزال غزال، أبناء طائفته إلى مقاطعة الاحتفالات، رفضًا لما وصفه بـ "ظلم" جديد يلحق بالأقلية العلوية.وأعلن غزال إضرابًا عامًا وشاملًا لمدة خمسة أيام، من الثامن إلى من كانون الأوّل.وفي مناطق شمال وشرق ، منعت الاحتفال بسقوط ، وحظرت أية تجمعات أو فعاليات جماهيرية، مبررة ذلك بتزايد نشاط الخلايا "الإرهابية". (العربية)