عربي-دولي

في الذكرى الأولى لسقوط الأسد... دعوات إلى الإضراب العام وعدم الإحتفال

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:45
بالتزامن مع دعوات للاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأوّل 2024، دعا رجل الدين السوري العلوي غزال غزال، أبناء طائفته إلى مقاطعة الاحتفالات، رفضًا لما وصفه بـ "ظلم" جديد يلحق بالأقلية العلوية.
وأعلن غزال إضرابًا عامًا وشاملًا لمدة خمسة أيام، من الثامن إلى الثاني عشر من كانون الأوّل.

وفي مناطق شمال وشرق سوريا، منعت الإدارة الذاتية الكردية الاحتفال بسقوط الأسد، وحظرت أية تجمعات أو فعاليات جماهيرية، مبررة ذلك بتزايد نشاط الخلايا "الإرهابية". (العربية)
 
 
 
