السعودية تضع شرطا جديدا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج العربيّة

أكدت للجوازات في ، اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده، ليتمكن المواطن من السفر إلى دول باستخدام الهوية الوطنية.وأوضحت أنّ جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".وبيّنت المديرية أنه يجب عند السفر لدول ألا تكون مدة انتهاء الهوية الوطنية أقل من 3 أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تُعدّ وثيقة إثبات داخل فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها. (روسيا اليوم)