عربي-دولي

السعودية تضع شرطا جديدا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج العربيّة

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:39
أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده، ليتمكن المواطن من السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام الهوية الوطنية.
وأوضحت أنّ جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".

وبيّنت المديرية أنه يجب عند السفر لدول الخليج ألا تكون مدة انتهاء الهوية الوطنية أقل من 3 أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تُعدّ وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها. (روسيا اليوم)
