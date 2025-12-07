19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السعودية تضع شرطا جديدا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج العربيّة
Lebanon 24
07-12-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
المديرية العامة
للجوازات في
السعودية
، اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده، ليتمكن المواطن من السفر إلى دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
باستخدام الهوية الوطنية.
Advertisement
وأوضحت أنّ جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".
وبيّنت المديرية أنه يجب عند السفر لدول
الخليج
ألا تكون مدة انتهاء الهوية الوطنية أقل من 3 أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تُعدّ وثيقة إثبات داخل
المملكة
فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
Lebanon 24
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
07/12/2025 21:36:40
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
Lebanon 24
الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
07/12/2025 21:36:40
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تضع شرطها لبحث الانتشار العسكري في أوكرانيا
Lebanon 24
تركيا تضع شرطها لبحث الانتشار العسكري في أوكرانيا
07/12/2025 21:36:40
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الخليجية: أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الخليجية: أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ
07/12/2025 21:36:40
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دول الخليج العربية
المديرية العامة
الخليج العربية
الخليج العربي
مجلس التعاون
روسيا اليوم
دول الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
Lebanon 24
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
13:56 | 2025-12-07
07/12/2025 01:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
Lebanon 24
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
13:51 | 2025-12-07
07/12/2025 01:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
Lebanon 24
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
13:37 | 2025-12-07
07/12/2025 01:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
Lebanon 24
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
13:12 | 2025-12-07
07/12/2025 01:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-07
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
13:56 | 2025-12-07
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
13:51 | 2025-12-07
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
13:37 | 2025-12-07
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
13:12 | 2025-12-07
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
13:02 | 2025-12-07
بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24