عربي-دولي

شعر "بخيبة أمل" منه.. ترامب: زيلينسكي لم يقرأ بعد خطة السلام الأميركية

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:15
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه شعر "بخيبة أمل بعض الشيء" تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم انخراط الأخير في الدفع قدما بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقال ترامب للصحافيين خلال حفل جوائز تكريم سنوي ينظمه مركز كينيدي : "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين بمن فيهم زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وكان هذا قبل ساعات قليلة".

وانتهت يوم السبت الماضي محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين استمرت لأيام وشارك فيها زيلينسكي عبر الهاتف دون تحقيق أي تقدم واضح، على الرغم من تعهد الرئيس الأوكراني بإجراء المزيد من المحادثات للوصول إلى "سلام حقيقي".

وجاءت المحادثات بعدما التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث رفضت موسكو أجزاء من المقترح الأميركي.

وخضعت الخطة الأميركية لعدة تعديلات منذ طرحها للمرة الأولى الشهر الماضي، وسط انتقادات بأنها تتساهل مع روسيا التي أعلنت عملية عسكرية على أوكرانيا في شباط 2022.

وكان زيلينسكي، قد قال مساء أمس الأحد، إن المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن خطة السلام لأوكرانيا "بناءة ولكنها ليست سهلة".
 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

أوكرانيا

03:21 | 2025-12-08
03:12 | 2025-12-08
02:43 | 2025-12-08
02:25 | 2025-12-08
02:24 | 2025-12-08
02:12 | 2025-12-08
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24