عربي-دولي

نتنياهو يؤكد: إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة جنوب سوريا

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:17
كشفت تقارير إعلامية نشرت أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في اجتماع للسفراء الإسرائيليين ان إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة في جنوب سوريا.
وقال نتنياهو إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا لكنه يريد البقاء في تلك المناطق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويوم السبت الماضي، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة إسرائيل بتصدير الأزمات إلى دول أخرى و"محاربة الأشباح".

وكان الشرع يشير إلى الغارات والضربات الجوية المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ودعا مرة أخرى إلى إعادة العمل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي حدد الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب تشرين الأول 1973.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

وكالة الأنباء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الألمانية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24