نتنياهو يؤكد: إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة جنوب سوريا

كشفت تقارير إعلامية نشرت أمس الأحد أن أكد في اجتماع للسفراء الإسرائيليين ان تعتزم البقاء في منطقة عازلة في جنوب .وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا لكنه يريد البقاء في تلك المناطق، حسبما نقلت .ويوم السبت الماضي، اتهم الرئيس السوري أحمد في الدوحة إسرائيل بتصدير الأزمات إلى دول أخرى و"محاربة الأشباح".وكان الشرع يشير إلى والضربات الجوية المستمرة التي تشنها القوات في جنوب سوريا.ودعا مرة أخرى إلى إعادة العمل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي حدد الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب تشرين الأول 1973.