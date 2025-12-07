Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر "ليست سهلة"

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:25
Doc-P-1452126-639007727004506137.jpg
Doc-P-1452126-639007727004506137.jpg photos 0
اعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاوضات الأخيرة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنها كانت "بناءة" لكنها "لم تكن سهلة".
وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "نبدأ الآن أسبوعا دبلوماسيا جديدا - ستكون هناك مشاورات مع القادة الأوروبيين. أولا سنتناول القضايا الأمنية، الدعم لصمودنا، حزم الدعم لحمايتنا. وقبل كل شيء، الدفاع الجوي، التمويل طويل الأمد لأوكرانيا. بالطبع، سنتحدث أيضا عن الرؤية المشتركة، والمواقف المشتركة في المفاوضات".

وقال زعيم نظام كييف إن ممثلي أوكرانيا أجروا "محادثات ملموسة" مع ممثلي الرئيس الأمريكي في الأيام الماضية، وأن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف ورئيس هيئة الأركان العامة أندريه غاناتوف الآن في طريقهما إلى أوروبا لتقديم إحاطة مفصلة.

وأضاف: "أتوقع منهم معلومات مفصلة عن كل شيء، كل ما قيل للممثلين الأمريكيين في موسكو، عن الفروق الدقيقة التي يرغب الأمريكيون في تعديلها في مفاوضاتهم معنا، مع 'الروس'".

وأشار زيلينسكي إلى أنه تحدث أمس مع ويتكوف وكوشنر قائلا: "أشكرهم على استعدادهم للعمل معا 24/7. يعرف الممثلون الأمريكيون المواقف الأساسية الأوكرانية، كانت المحادثة بناءة وإن لم تكن سهلة. نواصل العمل"، وأوضح أن بعض الأمور "يمكن مناقشتها شخصيا فقط"، حيث سيطلعانه على التفاصيل الكاملة.

واختتم زيلينسكي بالإعلان عن اجتماعات مخططة في لندن وبروكسل مع القادة الأوروبيين، استمرارا للتنسيق الأوروبي الأوكراني المكثف خلال هذه المرحلة من المفاوضات.
