Advertisement

عربي-دولي

بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة على "إكس".. ماسك يصعّد هجومه ضده

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1452127-639007728148225555.webp
Doc-P-1452127-639007728148225555.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بحذف حساب إعلاني تستخدمه المفوضية الأوروبية، في الوقت الذي شبّه فيه مالك المنصة إيلون ماسك التكتل بألمانيا النازية.
Advertisement

وكتب رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، أمس الأحد في رد على منشور المفوضية الأوروبية على "إكس" الذي أعلنت فيه عن غرامتها البالغة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) لانتهاك قواعد الشفافية: "تم إنهاء حسابكم الإعلاني".

وقال بير إن حساب الاتحاد الأوروبي أنشأ منشورا "يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع".

ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

في غضون ذلك، واصل ملياردير التكنولوجيا ماسك التعبير عن عدائه تجاه "البيروقراطية الاستبدادية غير المنتخبة التي تضطهد شعوب أوروبا" أمس الأحد.

وأعاد ماسك نشر تعليق أحد المستخدمين بأن الاتحاد الأوروبي هو "الرايخ الرابع"، إلى جانب صورة لعلم الاتحاد الأوروبي يتقشر ليكشف عن علم ألمانيا النازية الذي يحمل الصليب المعقوف تحته.
وفي منشور عبر "إكس"، كتب ماسك: "يجب القضاء على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

واعتبر ماسك أن البيروقراطية في القارة الأوروبية "تخنق أوروبا حتى الموت"، متسائلا عن ماهية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي.
 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على "إكس"
lebanon 24
08/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
lebanon 24
08/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامة المفروضة على اكس
lebanon 24
08/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
lebanon 24
08/12/2025 10:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

التعبير عن

الألمانية

ألمانيا

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:21 | 2025-12-08
03:12 | 2025-12-08
02:43 | 2025-12-08
02:25 | 2025-12-08
02:24 | 2025-12-08
02:12 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24