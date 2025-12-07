بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة على "إكس".. ماسك يصعّد هجومه ضده

Advertisement

قامت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بحذف حساب إعلاني تستخدمه المفوضية الأوروبية، في الوقت الذي شبّه فيه مالك المنصة إيلون التكتل بألمانيا النازية.وكتب رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، أمس الأحد في رد على منشور المفوضية الأوروبية على "إكس" الذي أعلنت فيه عن غرامتها البالغة 120 مليون (140 مليون دولار) لانتهاك قواعد الشفافية: "تم إنهاء حسابكم الإعلاني".وقال بير إن حساب أنشأ منشورا "يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع".ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية، حسبما ذكرت .في غضون ذلك، واصل ملياردير التكنولوجيا ماسك عدائه تجاه "البيروقراطية الاستبدادية غير المنتخبة التي تضطهد شعوب " أمس الأحد.وأعاد ماسك نشر تعليق أحد المستخدمين بأن الاتحاد هو "الرايخ الرابع"، إلى جانب صورة لعلم الاتحاد الأوروبي يتقشر ليكشف عن علم النازية الذي يحمل المعقوف تحته.وفي منشور عبر "إكس"، كتب ماسك: "يجب على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".واعتبر ماسك أن البيروقراطية في القارة الأوروبية "تخنق أوروبا حتى الموت"، متسائلا عن ماهية الحماية التي توفرها للتكتل الأوروبي.