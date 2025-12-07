Advertisement

في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأميركي.. 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:44
قدّمت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام 2026 الذي يخصص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا في العام المقبل.
وينص مشروع القانون على "تمديد وتعديل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا... للسنة المالية 2026 - 400 مليون دولار".

وتُخطط الولايات المتحدة أيضًا لإنفاق مبلغ مماثل في السنة المالية 2027، وفقًا لمشروع القانون.

وكانت شبكة "أيه بي سي" قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة لوحت بوقف كافة أشكال الدعم لأوكرانيا إذا رفضت قبول مبادرة الرئيس دونالد ترامب المقترحة للتسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أوكراني لم تسمه أن وقف الدعم سيشمل صواريخ الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية وجميع الالتزامات المرتبطة بتوريد السلاح والدعم الأميركي.
