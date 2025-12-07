19
عربي-دولي
في الذكرى الاولى لسقوط نظام بشار الاسد.. الاحتفالات تعم سوريا
Lebanon 24
07-12-2025
|
23:50
A-
A+
يحيي السوريون اليوم الاثنين الذكرى الأولى للإطاحة ببشار
الأسد
وحكمه الاستبدادي، في حين تكافح الدولة من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت لسنوات.
ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة
دمشق
احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من ديسمبر كانون الأول. كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء البلاد.
وفر الأسد من
سوريا
إلى
روسيا
قبل عام عندما سيطرت
المعارضة
بقيادة الرئيس الحالي أحمد
الشرع
على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضد حكمه.
وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام وامتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطر فيه مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.
إظهار الوحدة
وفي خطاب ألقاه في أواخر تشرين الثاني بمناسبة الذكرى الأولى لبدء حملة المعارضة التي تكللت بالانتصار، حث الشرع جميع السوريين على الاحتشاد في الساحات لإظهار الفرحة والوحدة الوطنية.
وأجرى الشرع تغييرات جذرية، فأعاد تشكيل علاقات سوريا الخارجية بتعزيز العلاقات مع
الولايات المتحدة
، وحظي بدعم دول
الخليج
. ورفع الغرب بدوره الكثير من
العقوبات
المفروضة على البلاد.
وتعهد الشرع بإنهاء "دولة الأسد البوليسية الوحشية وإقامة نظام شامل وعادل".
سوريا "تعيش أفضل ظروفها"
وقال الشرع للمشاركين في منتدى الدوحة بمطلع الأسبوع إن "سوريا تعيش أفضل ظروفها الآن"، على الرغم من نوبات العنف التي شهدتها متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن الفترة الانتقالية بقيادته ستستمر أربع سنوات قادمة لإقامة المؤسسات وسن القوانين ووضع دستور جديد يُطرح على الشعب للاستفتاء وأنه باكتمال هذه المرحلة ستجري البلاد انتخابات.
