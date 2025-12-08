بعد سقوط الاسد.. أكثر من 3 ملايين سوري عادوا الى بلادهم



وأكّدت على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار. أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط .وأكّدت على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.

وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.