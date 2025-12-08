19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد سقوط الاسد.. أكثر من 3 ملايين سوري عادوا الى بلادهم
Lebanon 24
08-12-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط
نظام بشار الأسد
.
Advertisement
وأكّدت على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.
وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
08/12/2025 10:27:29
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
08/12/2025 10:27:29
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
08/12/2025 10:27:29
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فرّ إلى لبنان بعد سقوط الأسد.. ضابط سوري سابق يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس (فيديو)
Lebanon 24
فرّ إلى لبنان بعد سقوط الأسد.. ضابط سوري سابق يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس (فيديو)
08/12/2025 10:27:29
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام بشار الأسد
بشار الأسد
على الحاج
الماس
الاسد
الأسد
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي أمام انهيار نفسي واسع… 100 ألف مصاب متوقَّعون بحلول 2028
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي أمام انهيار نفسي واسع… 100 ألف مصاب متوقَّعون بحلول 2028
03:21 | 2025-12-08
08/12/2025 03:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في القدس
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في القدس
03:14 | 2025-12-08
08/12/2025 03:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جرح المفقودين لا يزال مفتوحا في سوريا بعد عام على سقوط الاسد
Lebanon 24
جرح المفقودين لا يزال مفتوحا في سوريا بعد عام على سقوط الاسد
03:12 | 2025-12-08
08/12/2025 03:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم زيادة الاحتياجات.. الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026
Lebanon 24
رغم زيادة الاحتياجات.. الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026
02:43 | 2025-12-08
08/12/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: سنحدّث الثالوث النووي لمنع أي ابتزاز دولي
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: سنحدّث الثالوث النووي لمنع أي ابتزاز دولي
02:25 | 2025-12-08
08/12/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
11:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:21 | 2025-12-08
الجيش الإسرائيلي أمام انهيار نفسي واسع… 100 ألف مصاب متوقَّعون بحلول 2028
03:14 | 2025-12-08
القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في القدس
03:12 | 2025-12-08
جرح المفقودين لا يزال مفتوحا في سوريا بعد عام على سقوط الاسد
02:43 | 2025-12-08
رغم زيادة الاحتياجات.. الأمم المتحدة تخفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026
02:25 | 2025-12-08
وزير الدفاع الأميركي: سنحدّث الثالوث النووي لمنع أي ابتزاز دولي
02:24 | 2025-12-08
تايلاند تشن غارات ضد أهداف للجيش الكمبودي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 10:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24