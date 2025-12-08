Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط الاسد.. أكثر من 3 ملايين سوري عادوا الى بلادهم

Lebanon 24
08-12-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1452173-639007798206797200.webp
Doc-P-1452173-639007798206797200.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
Advertisement

وأكّدت على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.
وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
08/12/2025 10:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
08/12/2025 10:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
lebanon 24
08/12/2025 10:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فرّ إلى لبنان بعد سقوط الأسد.. ضابط سوري سابق يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس (فيديو)
lebanon 24
08/12/2025 10:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24

نظام بشار الأسد

بشار الأسد

على الحاج

الماس

الاسد

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:21 | 2025-12-08
03:14 | 2025-12-08
03:12 | 2025-12-08
02:43 | 2025-12-08
02:25 | 2025-12-08
02:24 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24