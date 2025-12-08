19
عربي-دولي
اقتراح قطري تركي بشأن "سلاح حماس".. هذا مضمونه
Lebanon 24
08-12-2025
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن مسؤولين في الحكومة
الإسرائيلية
تحذيرهم من أن أي بدائل لنزع سلاح
حماس
تهدف إلى الإبقاء على نفوذها في غزة.
ولفتت مصادر إسرائيلية إلى وجود اقتراح
قطري
تركي
بنقل سلاح حماس إلى السلطة
الفلسطينية
أو تخزينه تحت إشراف دولي، في حين ترفض
إسرائيل
مهلة العامين التي تطالب بها قطر وتركيا لنزع سلاح الحركة وتصر على أشهر فقط.
وأضافت مصادر إسرائيلية بأن
تل أبيب
تعارض بشدة إشراك قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، كاشفة أن تل أبيب تدرس بدء إعادة إعمار "نموذج مدني خال من حماس" في
رفح
.
وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية بحسب الصحيفة بأن 75 بالمئة من
سكان غزة
لم يعودوا يؤيدون حماس.
وحذرت المصادر من أن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتعزز سيطرتها الشبه الكاملة على غزة، مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة.
