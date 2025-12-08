اقتراح قطري تركي بشأن "سلاح حماس".. هذا مضمونه

Advertisement

كشفت صحيفة " " عن مسؤولين في الحكومة تحذيرهم من أن أي بدائل لنزع سلاح تهدف إلى الإبقاء على نفوذها في غزة.ولفتت مصادر إسرائيلية إلى وجود اقتراح بنقل سلاح حماس إلى السلطة أو تخزينه تحت إشراف دولي، في حين ترفض مهلة العامين التي تطالب بها قطر وتركيا لنزع سلاح الحركة وتصر على أشهر فقط.وأضافت مصادر إسرائيلية بأن تعارض بشدة إشراك قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، كاشفة أن تل أبيب تدرس بدء إعادة إعمار "نموذج مدني خال من حماس" في .وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية بحسب الصحيفة بأن 75 بالمئة من لم يعودوا يؤيدون حماس.وحذرت المصادر من أن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتعزز سيطرتها الشبه الكاملة على غزة، مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة.