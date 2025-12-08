Advertisement

عربي-دولي

بعد إحباط محاولة انقلاب بنين.. "قرار عسكري" سريع

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1452187-639007815180145610.webp
Doc-P-1452187-639007815180145610.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها أمرت بالنشر الفوري لعناصر من قوتها الاحتياطية في بنين بعد أن أحبطت السلطات هناك محاولة انقلاب.
Advertisement
وذكرت إيكواس في بيان أن القوات، بما في ذلك جنود من نيجيريا المجاورة، ستدعم الحكومة وتحمي النظام الدستوري للبلاد.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في بيان إن القوات الجوية النيجيرية كانت تعمل بناء على طلب من بنين لتأمين المجال الجوي وتنفيذ مهام سريعة بالتنسيق مع الدولة المجاورة.

وأوضح أن القوات تصرفت بموجب تفويض إيكواس وبذلك دافعت عن النظام الدستوري في بنين.

وأضاف تينوبو أن بنين طلبت أيضا قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، وأن القوات البرية النيجيرية موجودة بالفعل في البلاد.

وجاء في البيان أن الطائرات المقاتلة النيجيرية ساعدت في طرد المتآمرين على الانقلاب من مبنى التلفزيون الحكومي ومن قاعدة عسكرية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب غارة جوية مشتبه بها في مدينة كوتونو الساحلية، حيث توجد الحكومة.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس بنين باتريس تالون قال مساء الأحد إن الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة.

وشكر القوات المسلحة والقيادة العسكرية على بقائهم مخلصين للبلاد والدستور، وقال في التلفزيون الحكومي إن محاولة الانقلاب لن تمر دون عقاب.

وكانت طلقات نارية قد سمعت في وقت سابق بالقرب من القصر الرئاسي، واستولت مجموعة من الضباط العسكريين على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية وأعلنوا عزل تالون.

وقال الجنود إنه تم إغلاق حدود البلاد وتعيين اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري رئيسا لـ "لجنة إعادة الإعمار العسكري".
مواضيع ذات صلة
وزير داخلية بنين يعلن إحباط محاولة الانقلاب ضد الرئيس "تالون"
lebanon 24
08/12/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بنين لـ"رويترز": هناك محاولة انقلاب لكن الوضع ضمن نطاق السيطرة
lebanon 24
08/12/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بنين يظهر على التلفزيون الرسمي ليدلي بتصريح بعد محاولة انقلاب فاشلة
lebanon 24
08/12/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الجيش في غينيا بيساو يعلن إحباط محاولة انقلاب واعتقال عدد من الضباط
lebanon 24
08/12/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة العسكرية

القوات الجوية

إعادة الإعمار

قاعدة عسكرية

تحت السيطرة

وقال الرئيس

أفريقيا

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:21 | 2025-12-08
03:12 | 2025-12-08
02:43 | 2025-12-08
02:25 | 2025-12-08
02:24 | 2025-12-08
01:59 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24