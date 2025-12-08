بعد إحباط محاولة انقلاب بنين.. "قرار عسكري" سريع

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب (إيكواس) إنها أمرت بالنشر الفوري لعناصر من قوتها الاحتياطية في بنين بعد أن أحبطت السلطات هناك محاولة انقلاب.

Advertisement

وذكرت إيكواس في بيان أن القوات، بما في ذلك جنود من نيجيريا المجاورة، ستدعم الحكومة وتحمي النظام الدستوري للبلاد.



النيجيري أحمد تينوبو في بيان إن النيجيرية كانت تعمل بناء على طلب من بنين لتأمين المجال الجوي وتنفيذ مهام سريعة بالتنسيق مع الدولة المجاورة.



وأوضح أن القوات تصرفت بموجب تفويض إيكواس وبذلك دافعت عن النظام الدستوري في بنين.



وأضاف تينوبو أن بنين طلبت أيضا قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، وأن القوات البرية النيجيرية موجودة بالفعل في البلاد.



وجاء في البيان أن الطائرات المقاتلة النيجيرية ساعدت في طرد المتآمرين على الانقلاب من مبنى التلفزيون الحكومي ومن .



وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب غارة جوية مشتبه بها في مدينة كوتونو الساحلية، حيث توجد الحكومة.



وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس بنين باتريس تالون قال مساء الأحد إن الوضع بات الآن الكاملة.



وشكر القوات المسلحة والقيادة العسكرية على بقائهم مخلصين للبلاد والدستور، وقال في التلفزيون الحكومي إن محاولة الانقلاب لن تمر دون عقاب.



وكانت طلقات نارية قد سمعت في وقت سابق بالقرب من الرئاسي، واستولت مجموعة من الضباط العسكريين على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية وأعلنوا عزل تالون.



وقال الجنود إنه تم إغلاق حدود البلاد وتعيين اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري رئيسا لـ "لجنة العسكري".