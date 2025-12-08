19
عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي: سنحدّث الثالوث النووي لمنع أي ابتزاز دولي
Lebanon 24
08-12-2025
|
02:25
أعلن
وزير الدفاع
الأميركي،
بيت هيغسيث
، أن البلاد ستُحدّث
الثالوث
النووي
، ذلك خلال خطاب ألقاه في
كاليفورنيا
، وأضاف هيغسيث أن
الإدارة الأميركية
لن تسمح أبدا بأن تُترك البلاد عُرضة للابتزاز النووي.
وصرح هيغسيث "كما قال
الرئيس ترامب
، سنُحدّث ثالوثنا النووي، سنطوّر خيارات إضافية لدعم الردع وإدارة التصعيد ولن نسمح أبداً بأن تُترك أمتنا عُرضة للابتزاز النووي حتى في عالم نواجه فيه قوتين نوويتين رئيسيتين أخريين وسنختبر الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها على قدم المساواة مع الآخرين".
