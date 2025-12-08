وزير الدفاع الأميركي: سنحدّث الثالوث النووي لمنع أي ابتزاز دولي

Advertisement

أعلن الأميركي، ، أن البلاد ستُحدّث ، ذلك خلال خطاب ألقاه في ، وأضاف هيغسيث أن لن تسمح أبدا بأن تُترك البلاد عُرضة للابتزاز النووي.وصرح هيغسيث "كما قال ، سنُحدّث ثالوثنا النووي، سنطوّر خيارات إضافية لدعم الردع وإدارة التصعيد ولن نسمح أبداً بأن تُترك أمتنا عُرضة للابتزاز النووي حتى في عالم نواجه فيه قوتين نوويتين رئيسيتين أخريين وسنختبر الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها على قدم المساواة مع الآخرين".