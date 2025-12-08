الجيش الإسرائيلي أمام انهيار نفسي واسع… 100 ألف مصاب متوقَّعون بحلول 2028

Advertisement

كشفت أن التابع لها يعالج حاليًا نحو 82 ألفًا و400 جندي ومقاتل سابق أُصيبوا خلال ، بينهم 22 ألفًا سُجّلت إصاباتهم منذ 7 تشرين الأول 2023 مع اندلاع حرب الإبادة على .وأظهرت المعطيات، التي نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نحو 31 ألفًا من إجمالي المصابين يخضعون للعلاج بسبب اضطرابات نفسية، وفي مقدّمها اضطراب ما بعد الصدمة.وأكدت الوزارة أن 58% من الجرحى الذين أُصيبوا منذ حرب غزة يتلقّون علاجًا نفسيًا، مشيرة إلى أنها تستقبل قرابة 1500 طلب شهري للاعتراف بإصابات نفسية مرتبطة بالخدمة العسكرية.وتوقعت أن يرتفع عدد المستفيدين من العلاج إلى نحو 100 ألف مصاب بحلول عام 2028، نصفهم تقريبًا سيعانون من اضطرابات نفسية حادّة.وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع الجرحى الحاليين (26%) سُجّلت إصاباتهم خلال الحرب الأخيرة، بينهم 132 مقعدًا على كراسٍ متحركة، و64 يعانون عجزًا كاملًا بنسبة 100%، إضافة إلى 88 مبتورًا و5 فقدوا أبصارهم.وفي مواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق، شكّلت وزارتا الدفاع والمالية لجنة عامة لدراسة توسيع برامج الدعم والعلاج، مع إعلان رفع ميزانية قسم إعادة التأهيل بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل، يُخصّص نصفها تقريبًا للعلاج النفسي.وبيّنت الأرقام أن 68% من المصابين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، وسُجّلت أعلى نسبة إصابات نسبةً لعدد السكان في مدينة موديعين–مكابيم–ريوت، تليها هرتسليا ورمات غان، فيما يُعدّ أكبر المصابين عمرًا مقاتلًا سابقًا في منظمة " " يبلغ اليوم 98 عامًا.