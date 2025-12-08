القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في القدس

أفادت مصادر محلية باقتحام القوات ، صباح الإثنين، مقر وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة .

ونقلت والمعلومات "وفا" عن المصادر قولها إن القوات داهمت مقر "الأونروا" ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن.

وقالت محافظة القدس، إن قوات إسرائيلية معززة اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.

واعتبرت المحافظة في بيان صدر عنها، أن الاقتحام يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات ، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها.



وأضافت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديا مباشرا لاعتماد للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.