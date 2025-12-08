20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في القدس
Lebanon 24
08-12-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر محلية باقتحام القوات
الإسرائيلية
، صباح الإثنين، مقر
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
"الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة
القدس
.
Advertisement
ونقلت
وكالة الأنباء
والمعلومات
الفلسطينية
"وفا" عن المصادر قولها إن القوات داهمت مقر "الأونروا" ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن.
وقالت محافظة القدس، إن قوات إسرائيلية معززة اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
واعتبرت المحافظة في بيان صدر عنها، أن الاقتحام يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات
الأمم المتحدة
، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها.
وأضافت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديا مباشرا لاعتماد
الجمعية العامة
للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تداهم منازل خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تداهم منازل خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل
08/12/2025 12:54:38
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: عشرات يتظاهرون قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس رفضا لمنح العفو عن نتنياهو
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: عشرات يتظاهرون قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس رفضا لمنح العفو عن نتنياهو
08/12/2025 12:54:38
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة القدس: 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية
Lebanon 24
محافظة القدس: 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية
08/12/2025 12:54:38
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة الجديرة في القدس المحتـلة واحتجاز جثمانيهما
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة الجديرة في القدس المحتـلة واحتجاز جثمانيهما
08/12/2025 12:54:38
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية العامة
وكالة الأنباء
الأمم المتحدة
اقتحام القوات
الفلسطينيين
منظمة الدول
الفلسطينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
05:35 | 2025-12-08
08/12/2025 05:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟
Lebanon 24
لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟
05:30 | 2025-12-08
08/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزالٌ ضرب تركيا... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزالٌ ضرب تركيا... هذه قوّته
05:29 | 2025-12-08
08/12/2025 05:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
Lebanon 24
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
05:09 | 2025-12-08
08/12/2025 05:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من قصر دمشق إلى عزلة موسكو… أين يعيش بشار الأسد اليوم؟
Lebanon 24
من قصر دمشق إلى عزلة موسكو… أين يعيش بشار الأسد اليوم؟
04:56 | 2025-12-08
08/12/2025 04:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:35 | 2025-12-08
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
05:30 | 2025-12-08
لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟
05:29 | 2025-12-08
زلزالٌ ضرب تركيا... هذه قوّته
05:09 | 2025-12-08
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
04:56 | 2025-12-08
من قصر دمشق إلى عزلة موسكو… أين يعيش بشار الأسد اليوم؟
04:50 | 2025-12-08
"مسد" يهاجم الحكومة السورية: عقلية الفصائل ما زالت تتحكم بالمرحلة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24