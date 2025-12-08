Advertisement

عربي-دولي

في دقائق معدودة… هذا السلاح خلع تفوّق إسرائيل من السماء

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1452233-639007874272090051.jpg
Doc-P-1452233-639007874272090051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دوّت صافرات الإنذار في مساء الأول من تشرين الأول 2024 في كل أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، بالتزامن مع انطلاق الردّ الصاروخي الإيراني على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. حملت العملية اسم "الوعد الصادق 2"، ووصلت غالبية الصواريخ إلى أهدافها رغم محاولات الاعتراض الكثيفة من منظومات الدفاع الإسرائيلية المدعومة أميركياً وإقليمياً.
Advertisement

وثّق المستوطنون لحظات سقوط الصواريخ، فيما تابع الفلسطينيون المشهد من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل وسط أصداء الانفجارات، كما شوهدت الصواريخ بوضوح في الأجواء الأردنية. استخدمت إيران صواريخ باليستية وفرط صوتية قطعت مسافاتها خلال دقائق معدودة، ما أربك الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي أطلقت بدورها عشرات الصواريخ الاعتراضية.

عقب الضربة، وصف بنيامين نتنياهو الهجوم الإيراني بـ"الخطأ الفادح"، إلا أن الردّ الإسرائيلي بقي دون مستوى التهديدات المعلنة، في ظل ميزان ردع جديد فرض معادلات أكثر تعقيداً.

أدركت إسرائيل سريعاً أن منظوماتها الدفاعية غير قادرة على استيعاب موجات صاروخية من هذا النوع من دون غطاء أميركي مباشر. وفي 13 تشرين الأول 2024، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نيتها نشر منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى داخل إسرائيل، برفقة قوة أميركية لتشغيلها. وبعد أسبوع واحد فقط، أكّد وزير الدفاع الأميركي حينها لويد أوستن أن المنظومة باتت في موقعها.

وبرّر البنتاغون الخطوة بأنها تأتي لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في نيسان وتشرين الأول 2024، في إشارة واضحة إلى حجم الثغرات التي كشفتها الضربات الأخيرة.

طبقات الدفاع الإسرائيلية… واختبار الفشل

تمتلك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، تبدأ بالقبة الحديدية المخصّصة لاعتراض التهديدات القصيرة المدى بين 4 و70 كيلومتراً، مروراً بمنظومة “مقلاع داود” لاعتراض الصواريخ المتوسطة حتى 300 كيلومتر، وصولاً إلى منظومة “أرو” بنسختيها “أرو 2” و”أرو 3” لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وعلى ارتفاعات عالية.

غير أن هجوم الأول من تشرين الأول كشف قصوراً واسعاً في هذه الشبكة المعقّدة، سواء في اعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، أو في التصدي للطائرات المسيّرة ذات البصمة الرادارية المنخفضة التي نجحت في الوصول إلى أهداف حساسة، من بينها مواقع عسكرية ومحيط مقر إقامة نتنياهو.

لماذا "ثاد" تحديداً؟

تُعد منظومة "ثاد" أحدث منظومات الدفاع الصاروخي الأميركية، وهي مصمّمة لاعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية على مدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع يقارب 150 كيلومتراً، داخل الغلاف الجوي وخارجه.

تتميّز "ثاد" بقدرتها على توفير مظلة حماية أوسع من "باتريوت"، وتعمل تكاملياً مع منظومات "أيجيس" البحرية و"أرو" الإسرائيلية، بما يضيف طبقة دفاع إضافية في المستويات العليا من المجال الجوي.

وتعتمد المنظومة مبدأ "الاصطدام للتدمير"، أي تدمير الصاروخ المعادي بطاقة حركية مباشرة من دون رأس متفجّر، ما يتطلب دقة استثنائية في التتبع والإصابة.

منظومات الدفاع الصاروخي: سباق قديم بثوب حديث

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، انطلق سباق التسلّح الصاروخي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وترافق معه سباق موازٍ لتطوير أنظمة مضادة لتلك الصواريخ. ومع تطوّر الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، باتت الحاجة ملحّة لأنظمة اعتراض قادرة على مواجهة تهديدات فائقة السرعة والدقة.

تُعد منظومات الدفاع الصاروخي اليوم شبكة مترابطة من الرادارات، ومستشعرات الأقمار الاصطناعية، ومراكز القيادة والتحكّم، ومنصات إطلاق الصواريخ الاعتراضية، تعمل جميعها ضمن منظومة واحدة هدفها رصد التهديد، تتبعه، ثم تدميره قبل بلوغه هدفه.

ثغرات الكلفة والطاقة والحرب الإلكترونية

ورغم التقدم الهائل في هذا المجال، تبقى الكلفة العالية واحدة من أبرز نقاط ضعف هذه المنظومات، إذ تحتاج رادارات "ثاد" إلى طاقة كهربائية تفوق بعشر مرات ما يحتاجه رادار “باتريوت”، فضلاً عن تعرّضها الدائم لمخاطر التشويش والحرب السيبرانية.

المنظومات المنافسة: روسيا، الصين وأوروبا

إلى جانب "ثاد"، تمتلك روسيا منظومة "إس-400" بمدى يصل إلى 400 كيلومتر، وتُعد من أخطر الأنظمة على الطائرات الشبحية. أما الصين فطوّرت منظومة "هونغ تشي-9" مستندة إلى تقنيات روسية وأميركية، فيما تعتمد فرنسا وإيطاليا على منظومة "أستر 30" ضمن شبكة دفاع الناتو الأوروبية.

الخلاصة: الصاروخ ما زال صاحب المبادرة

على الرغم من كل هذا التطور في أنظمة الدفاع الجوي، تبقى الصواريخ الهجومية في موقع المبادرة، فيما تظل الدفاعات في موقع ردّ الفعل. وهو ما يمنح القوى الأضعف نسبياً قدرة حقيقية على إحداث اختراقات تكتيكية واستراتيجية، كما أثبتت المواجهة الأخيرة في سماء إسرائيل.

مواضيع ذات صلة
أيام زيلينسكي في الحكم باتت معدودة؟
lebanon 24
08/12/2025 15:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران في ثوان معدودة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُحذر مادورو: أيامه كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"
lebanon 24
08/12/2025 15:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: عرفت أني لو خضعت للضغوط وأنهيت الحرب لدى وصولنا إلى خان يونس فإن أيام إسرائيل ستكون معدودة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

الفلسطينيون

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-12-08
07:38 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
06:49 | 2025-12-08
06:34 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24