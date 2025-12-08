بعد مقتل أبو شباب… من هو الرجل الذي تصدّر المواجهة في غزة؟ (صورة)

برز اسم غسان الدهيني إلى الواجهة بعد تعيينه قائدًا لما يُعرف بـ"القوات الشعبية" في جنوب ، خلفًا لياسر أبو شباب الذي قُتل مؤخرًا، ليصبح الوجه الجديد للحملة العسكرية التي تخوضها هذه المجموعة ضد حركة . يبلغ الدهيني 39 عامًا، وينحدر من قبيلة الترابين البدوية، وهي القبيلة نفسها التي كان ينتمي إليها سلفه. في مسيرته السابقة، خدم ضابطًا في أجهزة الأمن التابعة للسلطة قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى قيادة إحدى المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "جيش "، وفق ما أفادت به القناة 12 .

