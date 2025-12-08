Advertisement

بعد مقتل أبو شباب… من هو الرجل الذي تصدّر المواجهة في غزة؟ (صورة)

08-12-2025 | 03:55
برز اسم غسان الدهيني إلى الواجهة بعد تعيينه قائدًا لما يُعرف بـ"القوات الشعبية" في جنوب قطاع غزة، خلفًا لياسر أبو شباب الذي قُتل مؤخرًا، ليصبح الوجه الجديد للحملة العسكرية التي تخوضها هذه المجموعة ضد حركة حماس. يبلغ الدهيني 39 عامًا، وينحدر من قبيلة الترابين البدوية، وهي القبيلة نفسها التي كان ينتمي إليها سلفه. في مسيرته السابقة، خدم ضابطًا في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى قيادة إحدى المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "جيش الإسلام"، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
اعتقلته حماس في مرحلة لاحقة، ووُضع اسمه على لوائح المطلوبين لديها، قبل أن يتدرّج داخل "القوات الشعبية" ويصبح قائد جناحها المسلح، وصولًا إلى تعيينه قائدًا عامًا بعد مقتل أبو شباب. وفي مقابلة تلفزيونية مع القناة الإسرائيلية نفسها، تبنّى الدهيني خطابًا تصعيديًا، مؤكدًا أنه يقاتل حماس ويعتقل عناصرها ويصادر معداتهم، على حدّ تعبيره.

وتداولت منصات التواصل، ولا سيما "تلغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه الدهيني وهو يحيّي عناصر مجموعته، في رسالة أراد من خلالها التأكيد على جهوزية قواته وارتفاع معنويات مقاتليه، معتبرًا أن الهدف من المقطع إظهار استمرار عمل “القوات الشعبية" وتماسكها. وجاء تعيينه بعد مقتل القائد السابق ياسر أبو شباب خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة، وسط تقارير أكدت أن مقتله لم يكن بنيران حماس بل نتيجة نزاع داخلي، في هجوم شارك فيه الدهيني نفسه وأُصيب خلاله بجروح.

