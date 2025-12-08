Advertisement

عربي-دولي

210 مليارات يورو على المحك… دول كبرى تتصدّر ضمان قرض كييف

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1452247-639007892539720412.webp
Doc-P-1452247-639007892539720412.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مجلة "بوليتيكو" أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ستتصدّر الدول الضامنة للقرض الأوروبي المزمع تقديمه لأوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمّدة، في مسعى للحصول على موافقة بلجيكا التي ما زالت تعرقل الخطة خشية تحمّل تبعاتها المالية والقانونية.
Advertisement

وأوضحت المجلة أن الدول الثلاث ستكون ملزمة بتقديم الحصة الأكبر من الضمانات المطلوبة لهذا القرض، على أن يجري توزيع المساهمات بشكل متناسب بين دول الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الترتيب يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان موافقة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر.

وأظهرت معطيات قدّمتها المفوضية الأوروبية للدبلوماسيين الأسبوع الماضي أن المبالغ المطلوبة من الدول الأعضاء ستكون "باهظة"، وفي حال بلغ حجم القرض 210 مليارات يورو، ستتحمّل ألمانيا النسبة الأكبر بواقع 24.4% من الدخل القومي الإجمالي، أي ما يعادل 51.3 مليار يورو، تليها فرنسا بنسبة 16.2% أي نحو 34 مليار يورو، ثم إيطاليا بنسبة 12% بما يوازي 25.1 مليار يورو.

وكانت بلجيكا قد عطّلت خلال القمة الأوروبية في 23 تشرين الأول خطة مصادرة الأصول الروسية لتمويل ما يُعرف بـ"قروض التعويضات" لأوكرانيا، مطالبةً بضمانات قانونية تتيح تقاسم أي خسائر محتملة بين جميع الدول الأعضاء، ما أدى إلى تأجيل الحسم إلى القمة المقررة في 18 و19 كانون الأول، وتكليف المفوضية الأوروبية إعداد سيناريوهات بديلة لدعم كييف ماليًا خلال عامي 2026 و2027.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر سابق بأن المفوضية الأوروبية ستعرض في 3 كانون الأول خطة تمويل جديدة لأوكرانيا للفترة 2026–2027 تتضمن بند مصادرة الأصول الروسية ضمن برنامج "قرض التعويضات".

في المقابل، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الاستيلاء على الأصول الروسية قد يؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتسريع الانفصال الاقتصادي بين الكتل الدولية.

مواضيع ذات صلة
المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد
lebanon 24
08/12/2025 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول خليجية للبنان
lebanon 24
08/12/2025 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
lebanon 24
08/12/2025 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أوكرانيا تسعى للحصول على مليار يورو إضافية لشراء أسلحة أميركية بحلول نهاية العام
lebanon 24
08/12/2025 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الرئيس الروسي

دبلوماسي

الأوروبي

ألمانيا

أوروبي

بوتين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
05:30 | 2025-12-08
05:29 | 2025-12-08
05:09 | 2025-12-08
04:56 | 2025-12-08
04:50 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24