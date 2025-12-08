20
الحديث عن "الخروج الآمن" يتصاعد... هل يهرب زلينيسكي الى تل أبيب؟
08-12-2025
04:32
فتحت مجلة "ناشيونال إنترست" باب التكهنات حول احتمال فرار الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
إلى
إسرائيل
، في ظل الخسائر المتراكمة التي تتكبّدها قواته ميدانيًا، وتصاعد الضغوط السياسية والشعبية عليه في الداخل الأوكراني.
ورأت المجلة أن تراجع الأداء العسكري، إلى جانب تصدّر فضائح الفساد المشهد الداخلي، ودعوات الرأي العام لمحاسبة المسؤولين عن كل دولار من المساعدات الغربية، إضافة إلى ملفات استيلاء الأوليغارشية على الأصول، كلها عوامل تجعل سيناريو لجوء
زيلينسكي
إلى
تل أبيب
غير مستبعد.
وأشارت إلى أن إسرائيل باتت، في السنوات الأخيرة، ملاذًا آمنًا لعدد من رجال الأعمال والنخب
الأوكرانية
، ما يعزّز فرضية توجّه زيلينسكي إليها في حال وصل الوضع في بلاده إلى مرحلة الانهيار السياسي الكامل.
وفي وقت سابق، كان الصحفي بول ستيغان قد كتب أن
الولايات المتحدة
تسعى للتخلّص من زيلينسكي، بسبب رفضه الالتزام الكامل بخيارات
واشنطن
المطروحة لحل النزاع مع
روسيا
.
وفي سياق داخلي متصل، أعلن زيلينسكي في 28 تشرين الثاني الماضي إقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، ووقّع مرسومًا رسميًا بإنهاء مهامه، معتبرًا الخطوة تمهيدًا لـ"إعادة تنظيم كاملة" داخل مؤسسات الحكم.
وجاءت الإقالة على خلفية تحقيقات فتحها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في قضايا فساد مرتبطة بقطاع الطاقة، فيما أفادت مصادر إعلامية أوكرانية بأن طلب الاستقالة فجّر توترًا حادًا داخل مكتب زيلينسكي، ما يعكس حجم الاضطراب داخل الدائرة الضيقة المحيطة به.
