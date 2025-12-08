Advertisement

عربي-دولي

الحديث عن "الخروج الآمن" يتصاعد... هل يهرب زلينيسكي الى تل أبيب؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1452259-639007903409582019.jpg
Doc-P-1452259-639007903409582019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتحت مجلة "ناشيونال إنترست" باب التكهنات حول احتمال فرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إسرائيل، في ظل الخسائر المتراكمة التي تتكبّدها قواته ميدانيًا، وتصاعد الضغوط السياسية والشعبية عليه في الداخل الأوكراني.
Advertisement

ورأت المجلة أن تراجع الأداء العسكري، إلى جانب تصدّر فضائح الفساد المشهد الداخلي، ودعوات الرأي العام لمحاسبة المسؤولين عن كل دولار من المساعدات الغربية، إضافة إلى ملفات استيلاء الأوليغارشية على الأصول، كلها عوامل تجعل سيناريو لجوء زيلينسكي إلى تل أبيب غير مستبعد.

وأشارت إلى أن إسرائيل باتت، في السنوات الأخيرة، ملاذًا آمنًا لعدد من رجال الأعمال والنخب الأوكرانية، ما يعزّز فرضية توجّه زيلينسكي إليها في حال وصل الوضع في بلاده إلى مرحلة الانهيار السياسي الكامل.

وفي وقت سابق، كان الصحفي بول ستيغان قد كتب أن الولايات المتحدة تسعى للتخلّص من زيلينسكي، بسبب رفضه الالتزام الكامل بخيارات واشنطن المطروحة لحل النزاع مع روسيا.

وفي سياق داخلي متصل، أعلن زيلينسكي في 28 تشرين الثاني الماضي إقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، ووقّع مرسومًا رسميًا بإنهاء مهامه، معتبرًا الخطوة تمهيدًا لـ"إعادة تنظيم كاملة" داخل مؤسسات الحكم.

وجاءت الإقالة على خلفية تحقيقات فتحها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في قضايا فساد مرتبطة بقطاع الطاقة، فيما أفادت مصادر إعلامية أوكرانية بأن طلب الاستقالة فجّر توترًا حادًا داخل مكتب زيلينسكي، ما يعكس حجم الاضطراب داخل الدائرة الضيقة المحيطة به.

مواضيع ذات صلة
تل أبيب تُجهّز لضربة "قصيرة ومكثفة" ضد إيران!
lebanon 24
08/12/2025 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
lebanon 24
08/12/2025 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
lebanon 24
08/12/2025 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لوفد مجلس الأمن: نجاح المفاوضات مع إسرائيل مرتبط بموقف تل أبيب
lebanon 24
08/12/2025 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

الأوكرانية

رئيس مكتب

فلاديمير

إسرائيل

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
05:30 | 2025-12-08
05:29 | 2025-12-08
05:09 | 2025-12-08
04:56 | 2025-12-08
04:50 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24