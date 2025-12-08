Advertisement

من قصر دمشق إلى عزلة موسكو… أين يعيش بشار الأسد اليوم؟

08-12-2025 | 04:56
يعيش الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في عزلة شبه كاملة داخل مكان غير معلن في موسكو، بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، بعد سنوات من الظهور المكثّف والخطابات الطويلة. لا مواكب ولا مظاهر سلطة كما كان الحال في دمشق، بل رقابة صارمة وحياة مغلقة تحت قيود أمنية مشددة، تمنعه حتى من الظهور العلني.
تتضارب الروايات حول مكان إقامته بين مجمّع "موسكو سيتي" الفاخر أو مواقع معزولة خارج المدينة، لكن الثابت أن نمط حياته انقلب بالكامل من القصر إلى العزلة. وتشير تقارير إلى امتلاكه عدة عقارات تدر عليه ملايين الدولارات سنويًا، مع أحاديث عن نشاط في مجال تأجير الشقق، في مفارقة لافتة لرجل حكم دولة لسنوات.

ورغم غرابة هذه الروايات، إلا أن المؤكد أن الأسد نقل أمواله معه عند فراره، بينما بقيت مقتنياته الشخصية في منزله بدمشق، في مشهد يختصر تحوّل الحاكم إلى لاجئ سياسي يعيش على هامش موسكو.

(العربية)
