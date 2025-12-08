لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟

Advertisement

ذكر موقع "Australian Broadcasting Corporation" الأسترالي أن " أعلن الأسبوع الماضي أن موسكو حققت أكبر مكسب في ساحة المعركة منذ ما يقرب من عامين، وقال إن جنوده استولوا على مدينة بوكروفسك شرقي ، مما يمثل تتويجا لمعركة دامية استمرت عشرين شهرا. لكن المسؤولين الأوكرانيين ينفون سقوطها، ويزعمون أن قوات البلاد لا تزال تسيطر على ".وبحسب الموقع، "أنه في حين يتوقع المحللون العسكريون أن المدينة سوف تستسلم في نهاية المطاف للروس، فإن أهمية هذه الجائزة لا تزال موضع نقاش، حيث يزعم كثيرون أنها لن تكون ضربة حاسمة من شأنها أن تغير مسار الحرب برمته، ولكن ما قد يفعله هذا هو الإضرار بالعزيمة الأوكرانية وربما مساعدة بوتين على كسب ود المفاوضين الذين يحاولون إنهاء الصراع الذي استعر منذ الغزو الروسي الكامل في شباط 2022. إن معركة بوكروفسك تجسد حالة الحرب ككل، حيث جاءت المكاسب الإقليمية الروسية المتزايدة على حساب تكاليف بشرية غير عادية".وتابع الموقع: "في الواقع، هناك عدة أسباب جعلت أوكرانيا تتمسك بالدفاع عنها لفترة طويلة، وجعلت تبذل كل ما في وسعها للاستيلاء عليها. فبعد أن استولت موسكو على مدينة أفدييفكا المحصنة القريبة في أوائل عام 2024، أصبح الاستيلاء على بوكروفسك أولوية. كانت المدينة الصناعية، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ذات أهمية قبل الحرب، وكان منجم يقع على أطراف المدينة أكبر مورد لفحم الكوك في البلاد. في الحقيقة، إن موقعها هو ما يجعلها محورية للحرب. تقع مدينة بوكروفسك على أرض مرتفعة، على بعد 30 كيلومترًا من خط المواجهة، مما يوفر ميزة استراتيجية للجيش الأوكراني المدافع على الجهة الشرقية، كما أنها تقع على تقاطع حيوي للطرق والسكك الحديدية إلى مدينة دنيبرو الكبيرة، والتي استخدمتها كييف لنقل القوات في الخطوط الأمامية بالإمدادات الحيوية مثل الأسلحة والطعام. وإذا نظرنا إلى الصورة بشكل أعمق، فإن الكرملين يرى أن الاستيلاء على بوكروفسك من شأنه أن يقربه خطوة واحدة من تأمين منطقة دونباس الصناعية بأكملها، وهو الهدف الذي كان بوتين يسعى إلى تحقيقه عندما بدأت الحرب".وأضاف الموقع: "في أيلول الماضي، عندما كان القتال بين الطرفين في أوجه، توقّع المحللون العسكريون سقوط المدينة في غضون أسابيع، إن لم يكن أيامًا، لكن ذلك لم يحدث. ما حدث كان مناوشة بطيئة وضارية، بينما كان جنود الكرملين يتقدمون ببطء نحو المدينة. لقد رأت أوكرانيا قيمة في التمسك بالسلطة لأنها تمكنت من استنزاف الجيش الروسي بشكل كبير، مما اضطرها إلى تحويل قواتها من مواقع رئيسية أخرى على الخطوط الأمامية. وفي شهر تشرين الأول وحده، خسرت موسكو 25 ألف جندي في المعركة، وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أن الاستيلاء عليها يشكل عنصرا أساسيا في حجة بوتين بأنه ينبغي تسليمه كامل منطقة دونباس في أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام، حتى الأراضي التي لا تزال كييف تحتلها".وبحسب الموقع، "فإنه من المستحيل عملياً معرفة ما يحدث على الأرض على وجه التحديد في ظل المعلومات الداخلية من كلا الجيشين، والدليل الوحيد على سيطرة موسكو على المدينة هو صورة لجنديين روسيين يحملان علمًا في ساحة المدينة. وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي توجه فيه وفد أميركي إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي في الكرملين. وقال بيتر زالماييف، المعلق السياسي الأوكراني ومدير معهد أوراسيا للديمقراطية: "أعتقد أن الروس لديهم موطئ قدم بالتأكيد في بوكروفسك... لكن من المشكوك فيه للغاية أنهم استولوا على البلدة بأكملها في هذه المرحلة". وأضاف: "كان بوتين ينشر الرعب لأنه شعر أن هذا فعال للغاية مع إدارة الرئيس الأميركي "."وتابع الموقع: "في حين أن موسكو تريد أن يعتقد المواطن العادي أن الاستيلاء على بوكروفسك من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها، فإن أوكرانيا لديها تحصينات قوية على طول الجناح الشرقي. إن المطالبة ببوكروفسك تسمح لروسيا بتعزيز السيطرة على دونيتسك، وهو جزء من هدفها الأكبر المتمثل في السيطرة على منطقة دونباس بأكملها. وتوفر المدينة منصة استراتيجية للتحرك شمالا نحو كراماتورسك وسلوفينسك، المدينتين المتبقيتين تحت السيطرة الأوكرانية في المنطقة. لقد تم تعزيز هذه القواعد منذ عام 2014، وإن انسحاب أوكرانيا طواعية من هذه القواعد من شأنه أن يشكل ضربة لقدرة البلاد على مقاومة أي عدوان آخر من جانب الروس. وقال زالماييف "إن ذلك سوف يشكل ضربة أشد وطأة من الخسارة المحتملة لبوكروفسك"."وختم الموقع: "بالنسبة لبوتين، فإن الاستيلاء على بوكروفسك يرسل إشارة سياسية إلى الغرب: فهو يعزز ويؤكد حجته بأن من المحتم أن تسيطر روسيا في نهاية المطاف على منطقة دونباس بأكملها. أما بالنسبة لأوكرانيا، فإن السيطرة على بوكروفسك أو استعادتها أمر بالغ الأهمية لإظهار قدرتها على الصمود وتبرير استمرارها في تزويد حلفائها الغربيين بالأسلحة والمساعدات المالية".