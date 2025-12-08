Advertisement

عربي-دولي

زلزالٌ ضرب تركيا... هذه قوّته

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:29
ضرب زلزال اليوم، تركيا.
وأفادت وكالة "رويترز" في هذا السياق، أنّ الزلزال بلغت قوّته 5.45 على مقياس ريختر.
رويترز

تركي

