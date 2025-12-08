الدعم السريع يسيطر على أهم منطقة نفطية في السودان

أعلنت سيطرتها على منطقة هجليج النفطية وكامل إقليم غرب كردفان، الذي يشكل مركز عصب الاقتصاد السوداني.

Advertisement

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على المنطقة بعد التصدي لهجوم من الجيش، مشيرة إلى "هروب أعداد كبيرة من ضباط وجنود اللواء 90 التابع للجيش إلى خارج حدود البلاد".



واعتبر بيان صادر عن قوات الدعم السريع أن "السيطرة على منطقة هجليج تشكل نقطة محورية، بما تمثله المنطقة من أهمية اقتصادية ظلت تشكل موردا مهما لتمويل الحرب وتوسيع نطاقها وإطالة أمدها".



وتعهدت قوات الدعم السريع بـ"تأمين وحماية المنشآت النفطية الحيوية بالمنطقة لضمان مصالح دولة ، التي تعتمد بشكل كبير على موارد الذي يتدفق عبر الأراضي السودانية للأسواق العالمية".



وأكد البيان "توفير الحماية اللازمة لكل الفرق الهندسية والفنية والعاملين في المنشآت النفطية، بما يوفر البيئة الملائمة لهم لأداء أعمالهم".

وجددت قوات الدعم السريع "التزامها بالهدنة الإنسانية المعلنة من جانبها، مع احتفاظها بحق الدفاع عن النفس".



ويضم إقليم غرب كردفان أكبر حقول النفط في ، كما يعتبر أكبر معقل للثروة الحيوانية والصمغ العربي في البلاد. (سكاي نيوز عربية)