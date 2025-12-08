Advertisement

انتخابات ألمانيا على المحك.. برلين تحذّر من "هجمات" روسية هجينة

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:48
حذّر رئيس الاستخبارات الداخلية في ألمانيا سنان سيلين من أن روسيا قد تكثّف العام المقبل عمليات التخريب والتضليل والهجمات الإلكترونية بالتزامن مع الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أن موسكو تركّز بشكل خاص على ألمانيا كونها أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي ومركزاً لوجستياً رئيسياً لحلف الناتو وداعماً أساسياً لأوكرانيا.
وأكد في خطاب ببرلين بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" أن ألمانيا تتعرض لـ"هجوم هنا والآن في أوروبا"، وأن أجهزة الاستخبارات الروسية تستهدفها أكثر من دول أخرى.

سيلين أوضح أن روسيا "لاعب هجين عدواني" يوظف طيفاً واسعاً من أدوات الهجوم، من التخريب إلى الهجمات السيبرانية وحملات التضليل، لافتاً إلى أن الإعداد لهجمات تخريب في ألمانيا ودول أوروبية أخرى وتنفيذها يشير إلى تصعيد خطير يقف الكرملين خلفه، من دون أي مؤشرات على تراجعه قريباً.
 
وتستعد ألمانيا لإجراء خمس انتخابات محلية العام المقبل، بينها ولايات في الشرق حيث يأمل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي تربطه علاقات ودية مع روسيا، بتحقيق مكاسب كبيرة، فيما شدد سيلين على أن مسار الحرب في أوكرانيا سيحدد مستوى شدة العمليات الروسية، معتبراً أن النزاع "اختبار" في صراع أوسع بين الاستبداد والديموقراطية في عالم متعدد الأقطاب. (العين)
