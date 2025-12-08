Advertisement

البيت الأبيض: ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة

08-12-2025 | 12:11
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامه بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها. ويُعد هذا عنصراً أساسياً في رؤية الرئيس لشرق أوسط مزدهر.
صرح مسؤول باابيت الأبيض في تصريحات خاصة لـ "العربية و الحدث ": "سوريا المستقرة وذات السيادة ضرورية لاستقرار المنطقة. يجب ألا تتحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديداً لجيرانها والعالم".


أفاد المسؤول الأميركي أنّ الرئيس ترامب صرح: "الولايات المتحدة راضية جداً عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة".


أوضح المسؤول الأميركي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الحكومة السورية في تحقيق الأهداف، وهو أمر جوهري لبناء دولة حقيقية ومزدهرة. وقد ساهم إنهاء الرئيس ترامب للعقوبات القاسية بشكل كبير في ذلك".
الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الرئيس ترامب

بيت الأب

السورية

دونالد

التزام

