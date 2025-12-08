البيت الأبيض: ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة

Advertisement

صرح مسؤول باابيت الأبيض في تصريحات خاصة لـ "العربية و الحدث ": "سوريا المستقرة وذات السيادة ضرورية لاستقرار المنطقة. يجب ألا تتحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديداً لجيرانها والعالم".أفاد المسؤول الأميركي أنّ صرح: " راضية جداً عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة".أوضح المسؤول الأميركي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الحكومة في تحقيق الأهداف، وهو أمر جوهري لبناء دولة حقيقية ومزدهرة. وقد ساهم إنهاء الرئيس للعقوبات القاسية بشكل كبير في ذلك".