Advertisement

عربي-دولي

مقترح إستخدام البراميل المتفجرة.. توقيف فايق مياسة في اللاذقية

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1452787-639008923919678667.jpg
Doc-P-1452787-639008923919678667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الداخلية السورية عن توقيف العميد فايق مياسة، في محافظة اللاذقية.
Advertisement

وأشارت إلى أنّ "مياسة كان أحد أعضاء اللجنة العسكرية التي طرحت خلال عهد النظام السابق، إستخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة".
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: القبض على فايق مياسة عضو اللجنة التي طرحت استخدام البراميل المتفجرة
lebanon 24
09/12/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف من موقع المالكية بالرصاص والقنابل المتفجرة أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
09/12/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان
lebanon 24
09/12/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
محلقة اسرائيلية تُلقي غالونات متفجرة على احد المنازل في عيترون
lebanon 24
09/12/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة العسكرية

أعضاء اللجنة

اللاذقية

السورية

الثورة

سورية

مياس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-12-09
10:34 | 2025-12-09
10:30 | 2025-12-09
10:21 | 2025-12-09
10:14 | 2025-12-09
10:08 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24