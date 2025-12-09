مقترح إستخدام البراميل المتفجرة.. توقيف فايق مياسة في اللاذقية

Advertisement

أعلنت الداخلية عن توقيف العميد فايق مياسة، في محافظة .وأشارت إلى أنّ "مياسة كان أحد أعضاء التي طرحت خلال عهد النظام السابق، إستخدام البراميل المتفجرة في بداية ".