خالد مشعل: قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة

Advertisement

وأضاف أن الخطر الحقيقي يأتي من " " وليس من غزة، مؤكداً أن نزع السلاح من الفلسطينيين يعني نزع الروح منهم.وأشار إلى أن إغاثة غزة ضرورة ملحّة من أجل الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، موضحاً أن قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة.