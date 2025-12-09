Advertisement

عربي-دولي

خالد مشعل: قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:15
قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، في حديثٍ لـ"الجزيرة"، إن السلطة في غزة يجب أن تكون فلسطينية، وأن القرار والحكم يجب أن يبقيا بيد الفلسطينيين، ووالفلسطيني هو من يقرر وهو من يحكم.
وأضاف مشعل أن الخطر الحقيقي يأتي من "إسرائيل" وليس من غزة، مؤكداً أن نزع السلاح من الفلسطينيين يعني نزع الروح منهم.


وأشار إلى أن إغاثة غزة ضرورة ملحّة من أجل الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، موضحاً أن قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة.
