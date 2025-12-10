المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الهجمات الأميركية في منطقة البحر الكاريبيّ خرق للقانون الدولي

اعتبر المفوض الأممي لحقوق الإنسان ، أنّ "الهجمات الأميركية في منطقة البحر الكاريبيّ خرق للقانون الدولي والإنساني".



ودعا فولكر إلى "إجراء تحقيق فوري ومستقل في الهجمات الأميركية في منطقة ". (العربية)



Advertisement