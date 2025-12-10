في الضفة الغربيّة... إسرائيل تُقرّ إنشاء 764 وحدة سكنية جديدة

أعلنت القناة السابعة الإسرائيليّة، أنّ للتخطيط وافق على منح الصلاحية لإنشاء 764 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات .



وقالت القناة الإسرائيليّة إنّه "تمّ توزيع الإنشاءات الجديدة على ثلاثة مواقع رئيسية هي:

- حشمونائيم: 478 وحدة

- بيتار عيليت: 230 وحدة

- جيفات زئيف: 56 وحدة (ارم نيوز)