تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الضفة الغربيّة... إسرائيل تُقرّ إنشاء 764 وحدة سكنية جديدة
Lebanon 24
10-12-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القناة السابعة الإسرائيليّة، أنّ
المجلس الأعلى
الإسرائيلي
للتخطيط وافق على منح الصلاحية لإنشاء 764 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات
الضفة الغربية
.
وقالت القناة الإسرائيليّة إنّه "تمّ توزيع الإنشاءات الجديدة على ثلاثة مواقع رئيسية هي:
- حشمونائيم: 478 وحدة
- بيتار عيليت: 230 وحدة
- جيفات زئيف: 56 وحدة (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات في الضفة الغربية
Lebanon 24
إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات في الضفة الغربية
10/12/2025 16:32:06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية خلال عملية عسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية خلال عملية عسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
10/12/2025 16:32:06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: قوة خاصة إسرائيلية تقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة الغربية وتحاصر بناية سكنية
Lebanon 24
الجزيرة: قوة خاصة إسرائيلية تقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة الغربية وتحاصر بناية سكنية
10/12/2025 16:32:06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يشدد على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يشدد على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة
10/12/2025 16:32:06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأعلى
الضفة الغربية
الإسرائيلي
ارم نيوز
قناة ال
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
Lebanon 24
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
09:08 | 2025-12-10
10/12/2025 09:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
Lebanon 24
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
08:52 | 2025-12-10
10/12/2025 08:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
Lebanon 24
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
08:48 | 2025-12-10
10/12/2025 08:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
Lebanon 24
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
08:45 | 2025-12-10
10/12/2025 08:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
08:25 | 2025-12-10
10/12/2025 08:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
10:00 | 2025-12-09
09/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:08 | 2025-12-10
نائب ترامب: أرتدي دائما قميصا داخليا لأتشاجر مع زوجتي
08:52 | 2025-12-10
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
08:48 | 2025-12-10
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
08:45 | 2025-12-10
إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل
08:25 | 2025-12-10
وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل
08:12 | 2025-12-10
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 16:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24