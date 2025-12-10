تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل

Lebanon 24
10-12-2025 | 08:45
استعادت إسرائيل وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية بعد وصول حكومة يمينية جديدة إلى السلطة في بوليفا بدلا من الحكومة التي كانت من أبرز المنتقدين لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
 
وقد اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره البوليفي فرناندو أرامايو في واشنطن لتوقيع إعلان يعيد إحياء العلاقات الثنائية، وهي العلاقات التي قطعتها الحكومة اليسارية السابقة في بوليفيا قبل عامين بسبب الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة.
 
وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الفلسطينيين

روسيا اليوم

الإسرائيلي

دبلوماسي

الثنائي

