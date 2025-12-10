إسرائيل وبوليفيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بالكامل

استعادت وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية بعد وصول حكومة يمينية جديدة إلى السلطة في بوليفا بدلا من الحكومة التي كانت من أبرز المنتقدين لسياسات إسرائيل تجاه .

وقد اجتمع جدعون ساعر مع نظيره البوليفي فرناندو أرامايو في لتوقيع إعلان يعيد إحياء العلاقات الثنائية، وهي العلاقات التي قطعتها الحكومة اليسارية السابقة في بوليفيا قبل عامين بسبب الحرب بين إسرائيل و" " في غزة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى يحيئيل لايتر. (روسيا اليوم)