Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 08:48
Doc-P-1453246-639009787280515025.jpg
تواجه دوقة ساسكس ميغان ماركل جدلاً واسعاً بعد اتهامها بسرقة قطع أزياء من جلسة تصوير لمجلة "فاريتي" عام 2022، وذلك عقب ظهورها بنفس الملابس في برنامجها الخاص على منصة "نتفليكس"، With Love, Meghan: Holiday Celebration.

وأطلق الإعلام على القضية لقب "فضحية الفستان"، حيث ظهرت ميغان مرتدية فستانًا أخضر من دار الأزياء البريطانية Galvan، نفس الفستان الذي ارتدته في جلسة التصوير، والذي يبلغ سعره 1700 دولار.

من جهتها، نفت الدوقة الاتهامات تمامًا، مؤكدة عبر متحدثها الرسمي ليام ماجواير، أن جميع القطع التي احتفظت بها كانت وفق اتفاق تعاقدي واضح وبعلم فريق التنسيق والستايلينغ، ولم يتم الحصول على أي قطعة بطرق غير قانونية. وأوضح مصدر مقرب أن الاحتفاظ بالفستان كان لمنع بيعه في مزاد غير مصرح به، وأنه من الطبيعي منح المشاهير حق الاحتفاظ ببعض القطع.

هذا الجدل يأتي بعد اتهامات سابقة في 2024، حين ادعت الصحافية فانيسا غريغوريديس أن ميغان احتفظت بحذاء فاخر من علامة Aquazzura بعد تصوير إعلان تجاري، وهو الحذاء نفسه الذي ارتدته لاحقًا في مناسبات متعددة، بما فيها إعلان خطوبتها على الأمير هاري عام 2017. (فوشيا)
