عربي-دولي
وصلت إلى نهاية عمر خدمتها... بولندا تُخطّط لتزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ-29"
Lebanon 24
10-12-2025
|
09:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الدفاع
البولنديّ
فلاديسلاف
كوسينياك-كاميش، أنّ "طائرات "ميغ - 29" وصلت إلى نهاية عمر خدمتها، ما يعني أنه سيتمّ سحبها من الجيش البولندي" وأضاف "نبحث عن نقلها إلى الجانب الأوكراني".
وأفاد أنّ "ذلك قد يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا مثلاً في مجال المسيّرات والصواريخ من
أوكرانيا
إلى
بولندا
". (العربية)
تابع
