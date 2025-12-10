وصلت إلى نهاية عمر خدمتها... بولندا تُخطّط لتزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ-29"

أعلن البولنديّ كوسينياك-كاميش، أنّ "طائرات "ميغ - 29" وصلت إلى نهاية عمر خدمتها، ما يعني أنه سيتمّ سحبها من الجيش البولندي" وأضاف "نبحث عن نقلها إلى الجانب الأوكراني".

وأفاد أنّ "ذلك قد يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا مثلاً في مجال المسيّرات والصواريخ من إلى ". (العربية)