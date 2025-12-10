تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
قوات إسرائيلية اعتقلت الشاب محمد القويدر في درعا
Lebanon 24
10-12-2025
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت الإخباريّة السوريّ، أنّ قوات إسرائيلية توغلت في ريف
درعا
جنوبي
سوريا
.
وأضافت أنّ القوات الإسرائيليّة اعتقلت الشاب محمد القويدر خلال عملية مداهمة مفاجئة في المنطقة.
