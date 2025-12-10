قوات إسرائيلية اعتقلت الشاب محمد القويدر في درعا

أفادت الإخباريّة السوريّ، أنّ قوات إسرائيلية توغلت في ريف جنوبي .



وأضافت أنّ القوات الإسرائيليّة اعتقلت الشاب محمد القويدر خلال عملية مداهمة مفاجئة في المنطقة.