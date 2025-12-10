تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن

Lebanon 24
10-12-2025 | 10:21
Doc-P-1453278-639009842459364061.png
Doc-P-1453278-639009842459364061.png photos 0
صرح قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري من شأنه أن يعزّز الأمن الداخلي.
 
ولفت كوبر إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز التعاون مع الجيش السوري في الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
 
وأضاف كوبر خلال مؤتمر خُصّص لمناقشة "تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا ما بعد الأسد"إن الولايات المتحدة تعمل بشكل متزايد مع الحكومة السورية في جهود مشتركة للقضاء على تهديد تنظيم داعش، مؤكداً وجود مصالح أمنية متقاطعة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة.

كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر مع دمشق لضمان عدم عودة داعش.

وأعلن أنه خلال شهر تشرين الأول الماضي، قدّمت القوات الأميركية المشورة والمساعدة والتمكين للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد داعش. (العربية) 

