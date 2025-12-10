القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن

صرح قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد ، اليوم الأربعاء، أن دمج قوات (قسد) في من شأنه أن يعزّز الأمن الداخلي.

ولفت كوبر إلى أن تسعى لتعزيز التعاون مع الجيش السوري في الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وأضاف كوبر خلال مؤتمر خُصّص لمناقشة "تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا ما بعد "إن تعمل بشكل متزايد مع الحكومة في جهود مشتركة للقضاء على تهديد تنظيم داعش، مؤكداً وجود مصالح أمنية متقاطعة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة.



كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر مع لضمان عدم عودة داعش.



وأعلن أنه خلال شهر تشرين الأول الماضي، قدّمت القوات الأميركية المشورة والمساعدة والتمكين للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد داعش. (العربية)