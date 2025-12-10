تسجيل القفطان المغربي تراثاً عالميّاً

صادقت الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة للتربية والعلم والثقافة " "، على تسجيل القفطان تراثاً عالميّاً.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إنّ "هذا الاعتراف الدولي يأتي تتويجا لجهود في صون التراث الثقافي المغربيّ". (سكاي نيوز)