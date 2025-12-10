خلال رحلة بحرية.. انقطاع الاتصال بأربعة إسرائيليين!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو ووزارة الخارجية وهيئة الملاحة البحرية يواصلون عمليات بحث مكثفة عن أربعة إسرائيليين أبحروا من ميناء أسدود، قبل أن ينقطع الاتصال بهم لاحقًا.



وذكرت صحيفة " " أن مخاوف جدية تُثار على مصير الأربعة، الذين فُقد أثرهم مساء أمس الثلاثاء أثناء توجههم بحرًا إلى .





وأوضحت الصحيفة أن المركب أبحر في ظروف جوية بالغة السوء، ما يزيد من احتمالات الخطر، في ظل بحر هائج يتميز بأمواج مرتفعة، ورياح قوية، وأمطار غزيرة وفق خرائط الرياح والأمواج.





وبسبب انقطاع الاتصال وعدم وجود بصمة رادارية واضحة للسفينة، تقتصر عمليات البحث حاليًا على الرصد البصري فقط، ضمن نطاق عمل مركز تنسيق الإنقاذ في لارنكا (RCC Larnaca) في قبرص، وليس بإشراف مباشر من سلطات المراقبة الإسرائيلية.





وأوضحت "معاريف" أن اليخت، الذي غادر ميناء أشدود في الأول من أمس، فقد الاتصال به مساء أمس وهو في طريقه إلى ، بعد أن شوهد آخر مرة جنوب قبرص.





وأفاد سلاح الجو، وهيئة الملاحة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية بأنها تشارك معا في جهود البحث.





هذا ولم يرسل اليخت إشارة استغاثة ولم يترك أي علامة، على الرغم من عمليات المسح الواسعة التي بدأت فور تدهور الأحوال الجوية. (روسيا اليوم)