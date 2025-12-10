تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتصال رباعي يقوده ماكرون لإحراز تقدّم في حل النزاع الأوكراني–الروسي

Lebanon 24
10-12-2025 | 11:42
A-
A+

Doc-P-1453312-639009890114674593.png
Doc-P-1453312-639009890114674593.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحرب في أوكرانيا،مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على "محاولة إحراز تقدم" في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا".

وتأتي المكالمة بعدما اجتمع القادة الأوروبيون الثلاثة في لندن الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم دعمهم القوي اليه، في ظل تعرضه مجددا لضغوط من الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أيضا أن يترأس ماكرون وستارمر اجتماعا جديدا عبر الفيديو الخميس لـ"تحالف الراغبين" الذي يجمع الدول الداعمة لكييف الراغبة في تقديم "ضمانات أمنية" في سياق وقف محتمل لإطلاق النار أو اتفاق سلام في المستقبل. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زاخاروفا: القوات الأوكرانية تحاول إبطاء تقدم الجيش الروسي عبر افتعال كارثة بيئية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الدول الأوروبية ما زالت تسعى لتقويض أي تقدم بالملف الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمواصلة العمل على تسوية النزاع الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإتصالات شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

دونالد ترامب

البريطاني

الفرنسية

المستقبل

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:41 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:39 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:41 | 2025-12-10
Lebanon24
12:19 | 2025-12-10
Lebanon24
12:00 | 2025-12-10
Lebanon24
11:39 | 2025-12-10
Lebanon24
11:05 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24